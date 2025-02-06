ЕС готовит удар по Кремниевой долине в ответ на возможные пошлины Трампа

Европейский Союз готовится нанести удар по Кремниевой долине в ответ на возможное введение таможенных тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Financial Times.

Брюссель впервые может воспользоваться новым инструментом борьбы с принуждением (ACI), позволяющим ЕС вводить ограничения в сферу услуг США, в том числе на технологические компании.

По словам европейских чиновников, это может стать самым жестким ответом, не противоречащим международному праву.

Инструмент ACI был разработан еще в первый президентский срок Трампа и применялся как механизм сдерживания Китая. Он предоставляет Европейской комиссии полномочия ограничивать доступ к рынку финансовых услуг, блокировать прямые иностранные инвестиции, отменять защиту прав интеллектуальной собственности или ущемлять коммерческое использование программного обеспечения и потоковых сервисов.

Европейские чиновники указывают на то, что введение тарифов со стороны США, направленных на изменение политики ЕС, может стать основанием для активации этого механизма.

Суть конфликта

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что введет новые пошлины на европейские товары, ссылаясь на действия Брюсселя по отношению к американским технологическим компаниям и значительный дефицит США в торговле товарами с ЕС. Однако он не уточнил конкретные детали о сроках введения таких мер.

В ответ на это министры торговли стран ЕС провели встречу в Варшаве, где обсудили ответные потенциальные действия. По словам источников, большинство стран-членов ЕС поддерживают применение жестких мер, если Вашингтон выполнит свои угрозы.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Брюссель стремится избежать эскалации конфликта, однако готов принять решительные меры в случае необходимости. Он также отметил, что хотя ЕС испытывает дефицит в сфере услуг с США, в целом в торговле товарами он сохраняет профицит.

Несмотря на готовность к жесткому ответу, некоторые страны-члены выражают обеспокоенность по поводу возможности развертывания полномасштабной торговой войны, особенно в условиях замедления экономического роста. Один из европейских дипломатов заявил, что "ЕС стремится к деэскалации, а любые ответные меры должны быть пропорциональными".

Для принятия решения необходимо получить поддержку не менее 15 из 27 стран-членов, а также предоставить доказательства вреда для европейской промышленности.

Сообщается, что процесс согласования может затянуться на несколько недель. Для сравнения, в 2018 году принятие таможенных мер в ответ на действия США длилось три месяца. В то же время Канада и Мексика объявили о своих ответных мерах всего через несколько часов после соответствующего решения Вашингтона, что предполагало введение 25-процентной пошлины.

В результате Трамп временно отложил введение пошлин для этих стран, вероятно, в обмен на их обязательства по борьбе с нелегальной миграцией и наркотрафиком.

Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен подчеркнул, что, несмотря на наличие в ЕС инструмента ACI, Брюссель должен действовать гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Он призвал страны-члены ЕС к большей сплоченности и оперативности в ответ на возможные действия США.

Напомним, США с 1 февраля ввели пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% – на товары из Китая. За прошлый год на эти три страны приходилось 40% импорта в США. Кроме того, у Канады и Мексики тесные экономические связи с США – ежедневно границы трех стран пересекают товары на 2 млрд долларов. Канада, Мексика и Китай уже пообещали ответить на новые высокие тарифы на свой экспорт.