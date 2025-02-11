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ЕС готовит ответ на новые пошлины Трампа: как это может повлиять на Украину
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз будет принимать меры в ответ на введение новых пошлин со стороны США на сталь и алюминий, назвав их неоправданными.
"Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия", — написала фон дер Ляен в Твиттере.
Она подчеркнула, что "неоправданные тарифы не останутся без ответа" и приведут к "твердым и пропорциональным контрмерам" со стороны ЕС.
Как сообщает Bloomberg, на введение пошлин на товары из ЕС отреагировали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Олаф Шольц, пригрозив аналогичными пошлинами на импорт из США.
Канада в случае такой необходимости может дать серьезный ответ США на введение пошлин в 25% на всю импортируемую сталь и алюминий, заявил во вторник канадский премьер Джастин Трюдо.
"Если нам это понадобится, канадцы выступят мощно и твердо в свою защиту", – приводят западные СМИ его слова.
ЕС созывает внеочередное заседание министров торговли на фоне введения пошлин по Трампу
В среду, 12 января, министры торговли Европейского Союза проведут внеочередную видеоконференцию, чтобы обсудить реакцию блока на введение тарифов на сталь и алюминий со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.
По данным издания, пошлины могут увеличить стоимость производства многих товаров, среди которых автомобили и бытовая техника из-за роста стоимости импортной и отечественной стали, а производители алюминия могут повысить цены на свою продукцию из-за уменьшения конкуренции со стороны дешевого импорта.
Европейская комиссия, отвечающая за торговую политику блока, планирует выслушать позиции всех 27 стран-членов ЕС.
Украина тоже пострадает
В указе президента США о введении пошлин на импорт стали и алюминия, опубликованном на сайте Белого дома, отдельно упоминается Украина. Там говорится об отмене решения Джозефа Байдена о снятии тарифов для украинских изделий, поскольку выгоду от этого получала не Украина, а ЕС.
"Вместо того, чтобы поддержать украинскую сталелитейную промышленность и смягчить экономический ущерб, нанесенный продолжающимся конфликтом, выгоды от этого временного освобождения прежде всего достались производителям в странах — членах ЕС, которые значительно увеличили беспошлинный экспорт на рынок США стальных изделий, обработанных из украинских полуфабрикатов", - говорится в указе Трампа.
Отмечается, что с 2021 года импорт из Украины оставался стабильным на уровне 0,5% общего импорта США, тогда как импорт из ЕС увеличился на 11,2% — до 14,8%.
То есть пошлины на сталь из Европы могут косвенно ударить по украинской сталелитейной промышленности (которая, по заявлению Белого дома, поставляет в Европу полуфабрикаты).
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений. Они начинают действовать с 4 марта.
В десятку крупнейших поставщиков алюминия и стали Штатам входят: Канада, Мексика, Евросоюз, Бразилия, Южная Корея, Япония, Китай, ОАЭ, Вьетнам и Австралия.
Следует напомнить, что во время своего первого президентства Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии. Со своей стороны, 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.
В 2024 году Украина поставила в США стали и алюминия на 439 млн долларов, из которых импорт алюминия составил всего 2,58 млн долларов. В настоящее время Украина находится во втором десятке импортеров Америки по этим позициям.