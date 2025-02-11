ЕС готовит ответ на новые пошлины Трампа: как это может повлиять на Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз будет принимать меры в ответ на введение новых пошлин со стороны США на сталь и алюминий, назвав их неоправданными.

"Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия", — написала фон дер Ляен в Твиттере.

Она подчеркнула, что "неоправданные тарифы не останутся без ответа" и приведут к "твердым и пропорциональным контрмерам" со стороны ЕС.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.



The EU will act to safeguard its economic interests.



We will protect our workers, businesses and consumers ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025

Как сообщает Bloomberg, на введение пошлин на товары из ЕС отреагировали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Олаф Шольц, пригрозив аналогичными пошлинами на импорт из США.

Канада в случае такой необходимости может дать серьезный ответ США на введение пошлин в 25% на всю импортируемую сталь и алюминий, заявил во вторник канадский премьер Джастин Трюдо.

"Если нам это понадобится, канадцы выступят мощно и твердо в свою защиту", – приводят западные СМИ его слова.

ЕС созывает внеочередное заседание министров торговли на фоне введения пошлин по Трампу

В среду, 12 января, министры торговли Европейского Союза проведут внеочередную видеоконференцию, чтобы обсудить реакцию блока на введение тарифов на сталь и алюминий со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

По данным издания, пошлины могут увеличить стоимость производства многих товаров, среди которых автомобили и бытовая техника из-за роста стоимости импортной и отечественной стали, а производители алюминия могут повысить цены на свою продукцию из-за уменьшения конкуренции со стороны дешевого импорта.

Европейская комиссия, отвечающая за торговую политику блока, планирует выслушать позиции всех 27 стран-членов ЕС.

Украина тоже пострадает

В указе президента США о введении пошлин на импорт стали и алюминия, опубликованном на сайте Белого дома, отдельно упоминается Украина. Там говорится об отмене решения Джозефа Байдена о снятии тарифов для украинских изделий, поскольку выгоду от этого получала не Украина, а ЕС.

"Вместо того, чтобы поддержать украинскую сталелитейную промышленность и смягчить экономический ущерб, нанесенный продолжающимся конфликтом, выгоды от этого временного освобождения прежде всего достались производителям в странах — членах ЕС, которые значительно увеличили беспошлинный экспорт на рынок США стальных изделий, обработанных из украинских полуфабрикатов", - говорится в указе Трампа.

Отмечается, что с 2021 года импорт из Украины оставался стабильным на уровне 0,5% общего импорта США, тогда как импорт из ЕС увеличился на 11,2% — до 14,8%.

То есть пошлины на сталь из Европы могут косвенно ударить по украинской сталелитейной промышленности (которая, по заявлению Белого дома, поставляет в Европу полуфабрикаты).

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений. Они начинают действовать с 4 марта.

В десятку крупнейших поставщиков алюминия и стали Штатам входят: Канада, Мексика, Евросоюз, Бразилия, Южная Корея, Япония, Китай, ОАЭ, Вьетнам и Австралия.

Следует напомнить, что во время своего первого президентства Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии. Со своей стороны, 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.

В 2024 году Украина поставила в США стали и алюминия на 439 млн долларов, из которых импорт алюминия составил всего 2,58 млн долларов. В настоящее время Украина находится во втором десятке импортеров Америки по этим позициям.