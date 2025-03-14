От алюминия к алкоголю: какие секторы оказались вовлечены в торговую войну США и ЕС

Европейские потребители сталкиваются с ростом цен на товары — от автомобилей до джинсов, от алюминия до алкоголя, в то время как основные отрасли промышленности, включая сталелитейную, розничную торговлю и сельское хозяйство, сталкиваются с сокращением конкурентоспособности и ростом операционных расходов на фоне обострения торговой напряженности между Белым домом и Брюсселем.

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Об этом пишет CNBC.

В среду, 12 марта, Европейская комиссия объявила, что примет меры в ответ на недавно введенные президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющие пошлины в размере 25% на импорт алюминия и стали в Соединенные Штаты. Ответные меры должны коснуться товаров на сумму 26 миллиардов евро (28,3 миллиарда долларов США), поскольку новые пошлины США будут применяться к европейским товарам на сумму 28 миллиардов долларов США.

Чиновники ЕС подготовили документ, в котором перечислены конкретные американские товары, рассматриваемые в странах Европейского союза для введения тарифов. Он включает в себя широкий спектр товаров, от сельскохозяйственной продукции, предметов домашнего потребления и пластика до алкоголя и модной одежды, а также сталь и алюминий и их производные коммерческие продукты.

Трамп предположил, что могут быть дополнительные контрмеры США и пригрозил ввести 200% пошлины на вино, шампанское и другую алкогольную продукцию из Франции. Ранее президент предполагал, что может ввести всеобъемлющую 25% пошлину на импорт из ЕС, раскритиковав блок за несправедливую торговую практику.

Аналитики Citi отметили, что объявленные ЕС пошлины вряд ли будут иметь немедленное макроэкономическое влияние. Европейские сектора, которые вскоре будут захвачены вихрем торговой напряженности, включают в себя автомобилестроение, металлургию, строительство, спиртные напитки, предметы роскоши, потребительские товары, розничную торговлю, производство продуктов питания, сельское хозяйство и другое.

По словам Сюзанны Стритер, руководителя отдела финансов и рынков компании Hargreaves Lansdown, тарифы ЕС приведут к росту издержек "для множества производителей, в том числе для автопроизводителей и производителей продуктов питания".

"Производители не в состоянии освоить все, и автомобильные гиганты, похоже, столкнутся с двойным ударом: более высокими затратами и крайне осторожными потребителями, не желающими тратиться на дорогие товары в условиях неопределенности", — добавила она.

По словам Стюарта Каца, главного инвестиционного директора компании по управлению активами Robertson Stephens, влияние на потребителей окажется быстро, поскольку компании переведут на них более высокие затраты для поддержки маржи. Он прогнозирует, что рост цен станет заметным на момент вступления в силу мер ЕС 1 апреля.

"Тарифы ЕС на зерновые культуры США, такие как кукуруза и соя, могут нарушить поставки кормов для животных, что негативно отразится на конкурентоспособности животноводческого сектора ЕС. Этот сектор уязвим из-за ограниченной возможности разработать в краткосрочной перспективе надежные альтернативы цепочек поставок с более высокими эксплуатационными расходами, снижением конкурентоспособности и потенциальной потерей рабочих мест", — отметил Кац.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлину на импорт вина, шампанского и других алкогольных напитков из Франции и стран Евросоюза, если Брюссель не отменит 50% пошлины на американский виски.