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Трамп пригрозил ЕС 200% пошлиной на вино и шампанское в ответ на налоги на виски
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлины на импорт вина, шампанского и других алкогольных напитков из Франции и стран Евросоюза, если Брюссель не отменит 50% пошлины на американский виски.
Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.
"Европейский Союз, одна из наиболее враждебных и злонамеренных юрисдикций налогообложения и тарифов в мире, которая была создана с целью использовать Соединенные Штаты, только ввела неприятные 50% пошлины на виски. Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут стран ЕС", – написал Трамп.
Он добавил, что такое решение станет отличным для винного и шампанского бизнеса в США.
Решение ЕС о повышении пошлин на американский виски было принято в ответ на предыдущие торговые ограничения США. Обострение таможенного противостояния может оказать значительные последствия для европейских производителей вина и алкогольной промышленности США.
Напомним, накануне стало известно, что Европейский союз введет пошлину в ответ на американские товары на сумму 28 миллиардов долларов со следующего месяца в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.