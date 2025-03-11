Дональд Трамп удваивает пошлины на канадскую сталь и алюминий: какой тариф будет действовать

Президент США Дональд Трамп 11 марта заявил, что увеличит пошлины на сталь и алюминий для Канады до 50% в ответ на действия Онтарио по повышению налогов на поставляемую в США электроэнергию. Такие действия усугубит его борьбу с крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Вloomberg.

"Это вступит в силу завтра, 12 марта, утром", — заявил президент США. Планируемый 25% тариф на металлы должен был вступить в силу сразу после полуночи, но решение Трампа удваивает ставку для Канады.

Американский президент заявил, что 2 апреля он также "существенно увеличит" пошлины на канадские детали к автомобилям, если Оттава не снизит пошлины на молочные продукты и другие товары из США.

Он отметил, что этот шаг "по сути, навсегда закроет автомобильный бизнес в Канаде". Президент считает, что Канада должна стать частью США, заявив, что такой политический шаг "заставит все пошлины и все остальное полностью исчезнет".

Внезапное решение Трампа знаменует последнюю эскалацию его торгового спора с североамериканским соседом и рискует еще более негативно отреагировать рынки. Издание отмечает, что американские акции возобновили падение после того, как Дональд Трамп заявил, что удвоит тарифы: индекс S&P 500 упал на 0,9% в 10:59 утра в Нью-Йорке, в то время как промышленный индекс Dow Jones упал на 1,4%. Канадский доллар опустился до недельного минимума.

"Онтарио и Канада не отступят, пока тарифы президента Трампа не будут отменены навсегда", — заявил в ответ на нрешение Трампа премьер-министр Онтарио Даг Форд.

Напомним, что США грозят подорвать восстановление экономики Канады и приведут к росту потребительских цен и безработице. Это может спровоцировать рецессию в стране. Канада в 75% своего экспорта и трети всего импорта полагается на США.