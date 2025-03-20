Тарифная война между США и ЕС может сократить мировой ВВП на 7% — еврокомиссар Домбровскис

Экономическая эскалация между США и Евросоюзом, связанная с повышением торговых тарифов, чревата серьезными последствиями для мировой экономики, но такая эскалация по взаимному повышению торговых тарифов не выгодна ни одной из сторон.

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Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время брифинга в Киеве, пишет "Укринформ".

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ) дальнейшая фрагментация глобальной торговли может привести к снижению мирового ВВП на 7%, что эквивалентно исчезновению с экономической карты таких стран, как Германия и Франция.

По его словам, ЕС настроен защищать свои экономические интересы. Брюссель уже ввел первый пакет контрпошлины против США, который вступит в силу 1 апреля, а следующий может быть принят в середине апреля.

Причиной напряжения стали таможенные пошлины, которые США уже наложили на европейскую сталь и алюминий. ЕС предупредил Вашингтон, что в случае дальнейшей эскалации тарифного противостояния Брюссель будет действовать "пропорционально, но жестко".

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после введения американских тарифов основные торговые партнеры могут инициировать двусторонние переговоры о новых торговых соглашениях. Он также подчеркнул, что США будут отвечать на любые ограничения, введенные против них.

Европейские потребители сталкиваются с ростом цен на товары — от автомобилей до джинсов, от алюминия до алкоголя, тогда как основные отрасли промышленности, включая сталелитейную, розничную торговлю и сельское хозяйство, сталкиваются с сокращением конкурентоспособности и ростом операционных расходов на фоне обострения торговой напряженности между Белым домом и Брюсселем.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлины на импорт вина, шампанского и других алкогольных напитков из Франции и стран Евросоюза, если Брюссель не отменит 50% пошлины на американский виски.