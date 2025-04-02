Мита Трампа можуть завдати шкоди світовій економіці – глава ЄЦБ

Мита, які планує ввести президент Дональд Трамп, можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.

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Про це заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, пише The Guardian,

"Це буде негативний вплив у всьому світі, а інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори", - сказала вона.

На думку Лагард важливо враховувати, що ескалація тарифів є шкідливою навіть для тих, хто її розпочинає. Часто це призводить до переговорів, де сторони обговорюють і врешті-решт усувають частину обмежень.

Мита Трампа

Нагадаємо, Трамп пообіцяв 2 квітня оприлюднити масштабний тарифний план. Він назвав це "Днем визволення" та зазначив, що тарифи будуть постійними. За його словами, взаємні мита, які він збирається оголосити цього тижня, стосуватимуться всіх країн, а не лише меншої групи з 10-15 країн із найбільшим торговим дисбалансом.

У відповідь уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп 4 березня підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.

Також Європейський Союз готовий відповісти на торговельні мита США рішучими контрзаходами, якщо це буде необхідно.