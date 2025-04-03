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Как новые пошлины Трампа ударят по Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин для многих стран мира. Украина будет самая маленькая — 10%. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.
Украинский экспорт в США составляет менее $1 млрд
Как считает первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк, введенные пошлины Трампа "не сильно ударят" по Украине, поскольку украинский экспорт в США составляет менее $1 млрд, что составляет лишь 2% общего экспорта страны.
Вместо этого импорт из США в Украину в пять раз больше, поэтому для Киева предусмотрен более мягкий тариф в 10%.
Железняк объясняет, что основная часть экспорта в США – металлопродукция, которая еще с марта обложена 25% тарифом. Кроме этого, около трети экспорта составляет аграрная и пищевая продукция, для которой тарифы ожидали еще с апреля.
"Ну потому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас то ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы… И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", — убежден Железняк.
Рост цен и глобальной инфляции
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что торговые войны очень редко приводят к положительным результатам.
По его словам, десятилетие глобальной торговли основанной на правилах (ВТО) канули в лету.
"Впереди нас ждет риски массированной торговой войны – самые большие экономики мира в подавляющем количестве точно не будут сидеть сложа руки и оставлять одностороннее повышение тарифов США (как бы оно ни обосновывалось) без ответа", — отметил Гетманцев.
По его мнению, крупные глобальные корпорации будут пытаться обойти тарифы через перенос производств в США, многие страны будут пытаться договориться с США, в одностороннем порядке снизив тарифы.
Гетманцев считает, что для США это очень рискованная стратегия, которая может не сработать, усугубив изоляцию страны на континенте.
"Прямое и очевидное последствие – рост цен и глобальной инфляции, замедление мировой торговли, нарушения в глобальных цепях создания добавленной стоимости и как следствие снижения темпов роста глобальной экономики. Все эти выводы справедливы как для мировой экономики, так и для отдельных стран, которые столкнутся с растущей инфляцией, падением общественного благосостояния и падением", - отметил Гетманцев.
Он ждет позиции Министерства экономики Украины относительно обратных действий, если таковые будут.
"В теории этот шаг приведет к удорожанию импорта, росту цен, увеличению торгового дефицита и будет негативно влиять на экономическое восстановление", — констатирует нардеп.
Пошлины Трампа
2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Для Украина будет действовать базовая пошлина в размере 10%.
Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.
Пошлина Трампа для других стран составит:
- Вьетнам – 46%;
- Китай – 34%;
- ЕС – 20%;
- Тайвань – 32%;
- Южная Корея – 25%;
- Швейцария – 31%.
- Япония – 24%;
- Индия – 26%;
России в перечне новых пошлин США нет, как Беларусии и Северной Кореи.
По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.
Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.