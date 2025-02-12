Новые пошлины Трампа повлияют на украинскую металлургию: что планируют делать в правительстве

Украина будет искать оптимальное для металлургической отрасли решение до начала действия введенных США новых пошлин на экспорт стали и алюминия.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, власти в течение последних лет прилагали все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами тарифов в США.

Свириденко признает, что решение США ввести пошлину на сталь из других государств, в том числе и Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль.

По данным Минэкономики, экспорт металлургической продукции составил 57,9% в общем экспорте в США – $503,3 млн с $869,1 млн.

Крупнейший товар экспорта – чугун ($363,4 млн, 940 тыс тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс тонн), металлоконструкции ($1,3 млн, 182 тонн).

В то же время доля украинской продукции в импорте стали в США минимальна и не оказывает существенного влияния на американских производителей.

В настоящее время крупнейшими экспортерами этой продукции являются "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп". Эти компании тяжело пострадали от войны, как и вся отрасль металлургии.

"Поэтому мы настроены на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения для введения пошлин", — отметила Свириденко.

Украина пострадает от пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп свел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений.

В указе президента США о введении пошлин на импорт стали и алюминия, который опубликован на сайте Белого дома, отдельно упоминается Украина. Там говорится об отмене решения Джозефа Байдена о снятии тарифов для украинских изделий, поскольку выгоду от этого получала не Украина, а ЕС.

"Вместо того, чтобы поддержать украинскую сталелитейную промышленность и смягчить экономический ущерб, нанесенный продолжающимся конфликтом, выгоды от этого временного освобождения прежде всего достались производителям в странах — членах ЕС, которые значительно увеличили беспошлинный экспорт на рынок США стальных изделий, обработанных из украинских полуфабрикатов".

Отмечается, что с 2021 года импорт из Украины оставался стабильным на уровне 0,5% общего импорта США, тогда как импорт из ЕС увеличился на 11,2% — до 14,8%.

То есть, пошлины на сталь из Европы могут косвенно ударить по украинской сталелитейной промышленности (которая, по заявлению Белого дома, поставляет в Европу полуфабрикаты).

В десятку крупнейших поставщиков алюминия и стали Штатам входят: Канада, Мексика, Евросоюз, Бразилия, Южная Корея, Япония, Китай, ОАЭ, Вьетнам и Австралия.

Следует напомнить, что во время своего первого президентства Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии. Со своей стороны, 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.