Нові мита Трампа вплинуть на українську металургію: що планують робити в уряді

Україна буде шукати оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США нових мит на експорт сталі та алюмінію.

Про це повідомила перша віце-прем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, влада протягом останніх років докладала усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами тарифів у США.

Свириденко визнає, що рішення США запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь.

За даними Мінекономіки, експорт металургійної продукції склав 57,9% у загальному експорті до США – $503,3 млн з $869,1 млн.

Найбільший товар експорту – чавун ($363,4 млн, 940 тис тон), труби ($112,9 млн, 92 тис. тон), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис тон), дріт ($4 млн, 3,9 тис тон), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тони).

Водночас частка української продукції в імпорті сталі в США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників.

Наразі найбільшими експортерами цієї продукції є "АрселорМіттал Кривий Ріг" та "Інтерпайп". Ці компанії важко постраждали від війни, як і вся металургії галузь.

"Тому ми налаштовані на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до запровадження мит", - зауважила Свириденко.

Україна постраждає від мит Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.

В указі президента США про введення мит на імпорт сталі та алюмінію, який опублікований на сайті Білого дому, окремо згадується Україна. Там сказано про відміну рішення Джозефа Байдена про зняття тарифів для українських виробів, оскільки вигоду від цього отримувала не Україна, а ЄС.

"Замість того, щоб підтримати українську сталеливарну промисловість і пом'якшити економічні збитки, завдані конфліктом, що продовжується, вигоди від цього тимчасового звільнення насамперед дісталися виробникам у країнах - членах ЄС, які значно збільшили безмитний експорт на ринок США сталевих виробів, оброблених з українських напівфабрикатів", - йдеться в указі Трампа.

Зазначається, що з 2021 року імпорт з України залишався стабільним на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт із ЄС збільшився на 11,2% - до 14,8%.

Тобто, мита на сталь із Європи можуть побічно вдарити по українській сталеливарній промисловості (яка, за заявою Білого дому, постачає до Європи напівфабрикати).

До десятки найбільших постачальників алюмінію і сталі Штатам входять: Канада, Мексика, Євросоюз, Бразилія, Південна Корея, Японія, Китай, ОАЕ, В'єтнам і Австралія.

Варто нагадати, що під час свого першого президентства Трамп запровадив мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній, але потім надав квоти на безмитну торгівлю деяким торговим партнерам США - Канаді, Мексиці та Бразилії. Зі свого боку 46-й президент США Джо Байден поширив ці квоти на Велику Британію, Японію та Євросоюз.