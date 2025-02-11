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Виробництво на феросплавних підприємствах у 2024 році зменшилось вдвічі: скільки продукції виготовили

Виробництво на феросплавних підприємствах у 2024 році зменшилось вдвічі: скільки продукції виготовили
За рік українські феросплавні підприємства виготовили 108,2 тис. т продукції. Фото: УкрФА

У 2024 році українські феросплавні підприємства виготовили 108,2 тис. т продукції, що на 49,4% менше порівняно з 2023 роком. 

Про це повідомила Українська асоціація виробників феросплавів та електрометалургійної продукції (УкрФА).

Поточна ситуація в галузі

Галузь відновила свою діяльність у квітні-травні 2024 року після вимушеного призупинення в осінній період 2023 року. За результатами 2024 року виробництво на феросплавних підприємствах України знизилося на 49,4% порівняно з минулим роком, склавши 108,2 тис. тонн, повідомляється в пресрелізі.

Зокрема, за минулий рік виробництво скоротилося таким чином:

  • силікомарганець – на 45% р./р., до 104,2 тис. т;
  • феромарганець – на 66,5%, до 3,6 тис. т;

Випуск феросиліцію (у перерахунку на 45%) та інших феросплавів становив 0,12 т і 0,28 т відповідно. Виробництво металевого марганцю і марганцевого концентрату минулого року не здійснювалося.

Основні проблеми в галузі

Серед основних проблем, що нині турбують галузь, можна виділити такі:

  • Підприємства знаходяться в зонах активних бойових дій, що створює ризики для обладнання та персоналу.
  • Високі ціни на електроенергію для промисловості та необхідність передоплати заморожують обігові кошти.
  • Брак персоналу через мобілізацію та виїзд працівників до безпечніших регіонів.
  • Логістичні проблеми: високі витрати на перевезення через порти "Великої Одеси" та Дунай.

Галузевий експорт

Минулого року експорт феросплавів з України скоротився в 4,5 рази, з 344,2 тис. тонн до 77,3 тис. тонн.

Основні ринки збуту — Польща, Туреччина та Італія. Однак Україна втрачає частку ринку в Італії через конкуренцію з Казахстаном, що має перевагу завдяки низьким цінам на енергоресурси. Єврокомісія розпочала розслідування щодо імпорту феросплавів, ймовірно, через зростання імпорту з Казахстану.

Україна наразі користується пільговим режимом торгівлі з ЄС, але після червня це може змінитися, і можливі обмеження або квоти на експорт.

Ринкові очікування

Зазначається, що негативні настрої в галузі зумовлені низьким виробництвом, високою вартістю електроенергії та зниженням цін на продукцію на глобальних ринках. Є невизначеність щодо того, чи буде виробництво у лютому та куди продаватиметься продукція.

Ключовою проблемою є електроенергія. Якщо вдасться вирішити питання з її ціною та стабільністю постачання для промислових підприємств на прифронтових територіях, це допоможе збільшити виробництво на феросплавних підприємствах та відновити роботу ГЗК. Покровський ГЗК планує запустити збагачувальну фабрику у квітні, оскільки до червня запаси готової продукції вичерпаються.

Нагадаємо, у 2024 році світове виробництво чавуну та сталі дещо знизилося, однак Україна показала зростання та утримала свої позиції серед провідних виробників металургійної галузі.

Автор:
Ольга Опенько