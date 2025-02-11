Виробництво на феросплавних підприємствах у 2024 році зменшилось вдвічі: скільки продукції виготовили

У 2024 році українські феросплавні підприємства виготовили 108,2 тис. т продукції, що на 49,4% менше порівняно з 2023 роком.

Про це повідомила Українська асоціація виробників феросплавів та електрометалургійної продукції (УкрФА).

Поточна ситуація в галузі

Галузь відновила свою діяльність у квітні-травні 2024 року після вимушеного призупинення в осінній період 2023 року. За результатами 2024 року виробництво на феросплавних підприємствах України знизилося на 49,4% порівняно з минулим роком, склавши 108,2 тис. тонн, повідомляється в пресрелізі.

Зокрема, за минулий рік виробництво скоротилося таким чином:

силікомарганець – на 45% р./р., до 104,2 тис. т;

феромарганець – на 66,5%, до 3,6 тис. т;

Випуск феросиліцію (у перерахунку на 45%) та інших феросплавів становив 0,12 т і 0,28 т відповідно. Виробництво металевого марганцю і марганцевого концентрату минулого року не здійснювалося.

Основні проблеми в галузі

Серед основних проблем, що нині турбують галузь, можна виділити такі:

Підприємства знаходяться в зонах активних бойових дій, що створює ризики для обладнання та персоналу.

Високі ціни на електроенергію для промисловості та необхідність передоплати заморожують обігові кошти.

Брак персоналу через мобілізацію та виїзд працівників до безпечніших регіонів.

Логістичні проблеми: високі витрати на перевезення через порти "Великої Одеси" та Дунай.

Галузевий експорт

Минулого року експорт феросплавів з України скоротився в 4,5 рази, з 344,2 тис. тонн до 77,3 тис. тонн.

Основні ринки збуту — Польща, Туреччина та Італія. Однак Україна втрачає частку ринку в Італії через конкуренцію з Казахстаном, що має перевагу завдяки низьким цінам на енергоресурси. Єврокомісія розпочала розслідування щодо імпорту феросплавів, ймовірно, через зростання імпорту з Казахстану.

Україна наразі користується пільговим режимом торгівлі з ЄС, але після червня це може змінитися, і можливі обмеження або квоти на експорт.

Ринкові очікування

Зазначається, що негативні настрої в галузі зумовлені низьким виробництвом, високою вартістю електроенергії та зниженням цін на продукцію на глобальних ринках. Є невизначеність щодо того, чи буде виробництво у лютому та куди продаватиметься продукція.

Ключовою проблемою є електроенергія. Якщо вдасться вирішити питання з її ціною та стабільністю постачання для промислових підприємств на прифронтових територіях, це допоможе збільшити виробництво на феросплавних підприємствах та відновити роботу ГЗК. Покровський ГЗК планує запустити збагачувальну фабрику у квітні, оскільки до червня запаси готової продукції вичерпаються.

Нагадаємо, у 2024 році світове виробництво чавуну та сталі дещо знизилося, однак Україна показала зростання та утримала свої позиції серед провідних виробників металургійної галузі.