Производство на ферросплавных предприятиях в 2024 году уменьшилось вдвое: сколько продукции изготовили

В 2024 году украинские ферросплавные предприятия произвели 108,2 тыс. т продукции, что на 49,4% меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов и электрометаллургической продукции (УкрФА).

Текущая ситуация в отрасли

Отрасль возобновила свою деятельность в апреле-мае 2024 года после вынужденной приостановки в осенний период 2023 года. По результатам 2024 года производство на ферросплавных предприятиях Украины снизилось на 49,4% по сравнению с прошлым годом, составив 108,2 тыс. тонн, сообщается в прессрелизе.

В частности, за прошлый год производство сократилось следующим образом:

силикомарганец – на 45% г./г., до 104,2 тыс. т;

ферромарганец – на 66,5%, до 3,6 тыс. т;

Выпуск ферросилиция (в пересчете на 45%) и других ферросплавов составил 0,12 т и 0,28 т соответственно. Производство металлического марганца и марганцевого концентрата в прошлом году не производилось.

Основные проблемы в отрасли

Среди основных проблем, которые беспокоят отрасль, можно выделить следующие:

Предприятия находятся в зонах активных боевых действий, что создает риск для оборудования и персонала.

Высокие цены на электроэнергию для промышленности и необходимость предоплаты замораживают оборотные средства.

Нехватка персонала из-за мобилизации и выезда работников в более безопасные регионы.

Логистические проблемы: высокие расходы по перевозке через порты "Великой Одессы" и Дунай.

Отраслевой экспорт

В прошлом году экспорт ферросплавов из Украины сократился в 4,5 раза, с 344,2 тыс. тонн до 77,3 тыс. тонн.

Основные рынки сбыта – Польша, Турция и Италия. Однако Украина теряет долю рынка в Италии из-за конкуренции с Казахстаном, что имеет преимущество из-за низких цен на энергоресурсы. Еврокомиссия начала расследование по импорту ферросплавов, вероятно, из-за роста импорта из Казахстана.

Украина пользуется льготным режимом торговли с ЕС, но после июня это может измениться, и возможны ограничения или квоты на экспорт.

Рыночные ожидания

Отмечается, что негативные настроения отрасли обусловлены низким производством, высокой стоимостью электроэнергии и снижением цен на продукцию на глобальных рынках. Есть неопределенность, будет ли производство в феврале и куда будет продаваться продукция.

Ключевой проблемой является электроэнергия. Если удастся решить вопрос о ее цене и стабильности поставок для промышленных предприятий на прифронтовых территориях, это поможет увеличить производство на ферросплавных предприятиях и возобновить работу ГОКов. Покровский ГОК планирует запустить обогатительную фабрику в апреле, поскольку до июня запасы готовой продукции иссякнут.

Напомним, в 2024 году мировое производство чугуна и стали несколько снизилось, однако Украина показала рост и удержала свои позиции среди ведущих производителей металлургической отрасли.