Предприятия, работающие на полную или почти полную мощность, в декабре стали большинством — опрос

В декабре 2024 года предприятия незначительно улучшили производственные показатели, а их ожидания остались положительными и стабильными, свидетельствуют результаты 32-го ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Индекс возобновления деловой активности в прошлом месяце стабилизировался на показателе ноября – 0,16. Однако хотя в среднем индекс остался без изменений, предприятия разного размера демонстрируют разную динамику.

Есть три группы с четким трендом на уменьшение восстановления, в том числе малый и средний бизнес после пика в октябре второй месяц подряд констатируют ухудшение своих показателей, в то время как микробизнес весь 2024 год страдал от отрицательных темпов восстановления. В то же время крупные предприятия демонстрируют увеличение темпов роста.

Доля предприятий, работающих почти на полную мощность, выросла с 40% в ноябре до 42% в декабре. В свою очередь, доля работающих на 100% мощности увеличилась с 10% до 11%.

Агрегированный показатель перспектив промышленности, включающий производственные ожидания, оценку запасов готовой продукции и портфеля заказов, в прошлом месяце незначительно уменьшился до 0,07 по сравнению с 0,08 в ноябре, но в ИЭИ отмечают, что этот негативный тренд устойчив.

Он подтверждается ростом неопределенности бизнеса в трехмесячной перспективе, в частности, среди экспортеров в декабре уже 18,9% компаний не смогли оценить свои краткосрочные перспективы. В ноябре этот показатель составил всего 12,4%. В то же время подавляющее большинство бизнесов – 80,9% – не планирует сокращение в двухлетней перспективе.

Производство в декабре продемонстрировало незначительное улучшение: доля предпринимателей, которые нарастили объемы производства, увеличилась с 20,9% до 25,2%. В то же время доля тех, кто планирует увеличить производство в ближайшие три-четыре месяца сократилась с 33,3% до 29,6%.

Индекс ожидаемых изменений экспорта вырос с 0,27 до 0,33 – за счет доли тех, кто планирует увеличение экспорта, которая увеличилась с 30,6% до 35%. Доля же предприятий, планирующих сокращение, упала с 9% до 4,9%. После значительного роста в сентябре-октябре средний срок новых заказов в ноябре-декабре сократился и уже составляет 6,2 месяца (показатель ноября – 6,7).

Ценовая динамика улучшилась: сократились как индексы текущих цен на сырье и материалы (до 0,31) и готовую продукцию (до 0,32), так и соответствующие индексы ожидаемых ценовых изменений в трехмесячной перспективе – до 0,34 и 0,35 соответственно.

На рынке труда 82,8% предприятий не планируют перемен. При этом сократилась доля тех, кто хочет нанимать работников (с 14,1% до 11,8%), а также планирующих увольнения (с 6,8% до 5,4%). Однако внезапно увеличилась доля предприятий, планирующих отправить работников в вынужденные отпуска, – с 4,2% до 10,3%.

О сложности поиска квалифицированных работников в декабре заявили 51,6% опрошенных (после 55,5% в ноябре). Нахождение неквалифицированного персонала оценивают как тяжелое 34,8% бизнесов (после 38,9% за месяц до этого). Определенное уменьшение остроты кадровой проблемы в ИЭД связывают с планами предприятий относительно роста, поскольку предприятиям, не планирующим расширения, дополнительная рабочая сила и не нужна.

Препятствия, которые видит бизнес

Среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время уже несколько месяцев на первом месте остается нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников. В декабре это волновало 61% опрошенных, что чуть меньше рекордных 64% в ноябре.

Опасность работы указали 55% после 54% в предыдущем месяце. При этом сохраняется зависимость восприятия этого препятствия от размера бизнеса и типа отрасли: с ростом размера предприятия возрастает определенный страх опасности работы, поскольку крупный бизнес представлен преимущественно большими инфраструктурными объектами, которые могут подвергнуться атакам врага.

При этом жесткой привязки к прифронтовым регионам здесь нет: большая часть респондентов заявила об опасности работать не только в Запорожской или Днепропетровской областях, но и, например, в Черкасской. А среди регионов, где об этой проблеме говорило меньшинство респондентов, оказались не только западные области, но и граничащая с Россией Черниговская.

Третья же по важности для бизнеса препятствие изменилась. Если в ноябре это был рост цен на сырье, материалы и товары с показателем 48%, то в декабре в тройку попали перебои с электро-, водо- или теплоснабжением: выявлено резкое увеличение показателя с 34% до 51%, хотя годовой максимум составил аж 78% и наблюдался в июле.

Проблему роста цен на сырье, материалы и товары показателем назвали 42%. Этот показатель более стабилен и с весны прошлого года составляет более 40%, за исключением упомянутого июля (32%), когда у бизнеса были другие страхи и приоритеты.

Коррупция и давление со стороны правоохранительных органов остаются для бизнеса гораздо менее озвучиваемыми проблемами по сравнению с вышеупомянутыми: на них указывают только 3% и 1% опрошенных соответственно.

Доля негативных оценок правительства уменьшается второй месяц подряд – в декабре до 25%, в то время как доля нейтральных оценок выросла до 61%. Уже каждое второе предприятие (50%) называет государство "регулятором", тогда как для каждого четвертого (24%) оно является "помехой".

Декабрьский опрос был проведен среди 470 промышленных предприятий. В целом исследование New Monthly Enterprises Survey институт проводит в 21 регионе каждый месяц с мая 2022 года.