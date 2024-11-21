Мобилизация, дефицит кадров и высокие зарплатные ожидания: что происходило с рынком труда в 2024 году

Каковы ключевые тенденции рынка труда в 2024 году – результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Результаты опроса 216 специалистов из сферы управления персоналом в разных отраслях показали, что:

88% респондентов открыли новые вакансии в 2024 году;

87% повысили зарплату работникам;

71% опрошенных ощутили значительный дефицит квалифицированных кадров;

56% инвестировали в развитие персонала.

Дефицит кадров и основные проблемы на рынке труда Украины

Согласно результатам опроса, основными тенденциями на рынке труда в 2024 году являются:

дефицит рабочей силы;

более высокий уровень ожиданий заработной платы кандидатов, чем предложения бизнеса;

мобилизация;

отток персонала за границу.

В частности, 71% опрашиваемых испытывают значительный дефицит кадров, что на 3% ниже по сравнению с результатами предыдущей волны. 25% испытывают частичный дефицит, и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров.

Открывались ли в компаниях новые вакансии

На вопрос, открывались ли новые вакансии в компаниях, 93% опрошенных ответили утвердительно. Из них 3% открывали вакансии для внутренних кандидатов и бывших работников. При этом 7% компаний вообще не открывали новые вакансии.

46% компаний в 2025 году планируют расширение штата, 7% компаний планируют сокращение численности штата и 47% не планируют изменения в численности работников.

Какие еще изменения с персоналом происходили в 2024 году

Опрос показал, что в 2024 году компании фокусировались на комплексной поддержке своих работников, объединяя финансовые стимулы, заботу о здоровье и развитии, а также создавая комфортные условия для работы и жизни.

Самым распространенным способом поддержки были выплаты заработной платы в полном объеме (98%) и премии (84%). Более половины респондентов (56%) отметили, что их компании инвестировали в развитие персонала, 46% оказывали психологическую поддержку работникам и их родным, а 21% работодателей помогали работникам с арендой жилья.

Какие изменения планируют компании в 2025 году

В 2025 году компании планируют внедрять ряд изменений, направленных на содержание и развитие работников, расширение команды и бизнеса. Среди основных направлений:

увеличение количества работников – 46%;

повышение заработной платы – 88%;

увеличение бюджетов на обучение и развитие – 33%;

выход на новые рынки и поиск новых партнеров — 24%;

увеличение уровня заработной платы на 10-15% — 24%.

Следует отметить, что 36% компаний планируют повышение уровня заработной платы, впрочем, еще не определились с размером повышения. 16% компаний планируют повышение заработной платы на 5-10%, 24% – на 10-15%, 11% – на 15-20% и только 1% компаний планируют повышение заработной платы более чем на 20%.

Для сравнения, в 2024 году 18% компаний осуществили повышение заработной платы на менее 10%, 43% компаний повысили заработную плату на 10-15%, 21% — на 15-20%, а 5% компаний — на более 20%.

Напомним, в Украине запустили новое цифровое приложение, благодаря которому украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне.