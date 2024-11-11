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На рынке труда продолжается бум вакансий: где предлагают самые большие зарплаты
В октябре на рынке труда продолжается оживление. Соискателям предлагают более 117 тысяч вакансий и увеличение зарплаты на 5%. Размер средней зарплаты увеличился на 5% до 22500 грн.
Об этом сообщает пресс-служба сайта по поиску работы Work.ua.
Более 117 000 вакансий
Статистика свидетельствует, что в октябре все ключевые показатели – количество соискателей на Work.ua, количество отзывов, конкуренция – были практически на самом высоком за 2024 год уровне.
"В октябре работодатели разместили 117 553 предложения работы. Это всего на 130 вакансий меньше, чем в сентябре. Сейчас рынок труда переживает пик деловой активности, соответствующий сезонным тенденциям", — комментируют аналитики.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Они добавляют, что стало больше работы на Сумщине (+3%), Черниговщине (+3%), Харьковщине (+1%). Примечательно, что эти области пограничны. Среди областей-лидеров минимально прибавилось работы на Харьковщине и Киевщине (+0,3%).
Рынок труда требует людей рабочих профессий
По данным аналитиков, самыми популярными на рынке остается категория "Рабочие специальности, производство", которая предлагает соискателям 20 992 вакансии (+1% к сентябрю).
"Сфера обслуживания" сместилась на вторую строчку (20 343 вакансий, -4% к сентябрю).
Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бармен/барист, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.
Как отмечают аналитики, создают больше всего рабочих мест компании из таких сфер деятельности :
- "Розничная торговля" — 17 521 предложение работы;
- "Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт" — 10 171;
- "Гостинично-ресторанный бизнес" — 9 868;
- "Силы обороны" — 6 983;
- "Медицина, здравоохранение, аптеки" — 6 503.
Меньше всего предложений работы на рынке труда создают компании из следующих сфер:
- "Горная промышленность" — 284;
- "Лесная промышленность, лесообработка" — 274;
- "Туризм" — 215;
- "Шоу-бизнес, искусство, культура" — 163;
- "Дизайн" — 40.
На рынке труда стало больше кандидатов пенсионного возраста
В октябре на сайте Work.ua искали работу 212 976 кандидатов – на 1% меньше, чем в сентябре. Однако в некоторых областях соискателей, напротив, стало больше. Это Кировоградская, Ивано-Франковская, Ровенская, Черниговская и Одесская области (по +1% в каждой).
Также аналитики фиксируют увеличение количества кандидатов в некоторых категориях, а именно "Финансы, банк", "Продажа, закупка", "Красота, фитнес, спорт", "Топменеджмент, руководство высшего звена" (по +2%).
В демографическом портрете искателя аналитики отмечают минимальные изменения. В частности, против сентября уменьшилось количество кандидатов в возрасте 18-24 года (-4%), зато увеличилось количество несовершеннолетних соискателей (+4%) и пенсионеров (+4%).
Средний доход украинцев вырос на 1000 грн
В октябре размер средней зарплаты, предлагаемой рынок труда соискателям, увеличился на 5% до 22 500 грн. Эта тенденция наблюдается во всех областях-лидерах:
- Киевская — 25 000 грн, (+ 1 050 грн до сентября);
- Львовская — 22 500 грн, (+ 1 500 грн);
- Днепропетровская — 21 000 грн (+ 1 000 грн);
- Одесская — 21 000 грн (+ 1 000 грн);
- Харьковская — 20 000 грн (+ 1 000 грн).
Значительное влияние на увеличение зарплатной медианы оказала категория "Охрана, безопасность". В этой категории рост составил 33% (с 45 000 до 60 000 грн). Также увеличились доходы в следующих категориях:
- "Сельское хозяйство, агробизнес" — 24 000 грн, +7% к сентябрю;
- "Строительство, архитектура" — 27 500 грн, +6%;
- "Культура, музыка, шоу-бизнес" — 21 500 грн, +6%;
- "Логистика, склад, ВЭД" — 21 000 грн, +5%;
- "Медицина, фармацевтика" — 22 500 грн, +5%;
- "Рабочие специальности, производство" — 22 500 грн, +5%;
- "Финансы, банк" — 20 000 грн, +4%;
- "Администрация, руководство среднего звена" — 24 000 грн, +4%.
Заметим, кадровый голод сегодня затронул подавляющее большинство украинских компаний. Но наиболее ощутимо кризис затронул промышленность, производство, сектор критической инфраструктуры, транспорта, логистики, строительства — те отрасли, где востребованы рабочие специальности. Детальнее читайте в статье Delo.ua.