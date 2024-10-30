LinkedIn запускает AI-помощника Hiring Assistant для рекрутеров

LinkedIn анонсировала запуск нового AI-помощника для рекрутеров Hiring Assistant, который поможет им выполнять наиболее трудоемкие задачи по подбору персонала.

Об этом говорится на странице LinkedIn.

Hiring Assistant, построенный на основе технологий искусственного интеллекта от Microsoft и OpenAI, помогает рекрутерам создавать описания вакансий, проводить первоначальный отбор кандидатов, планировать собеседования и общаться с потенциальными сотрудниками.

Главные функции Hiring Assistant

Генерация описаний вакансий Hiring Assistant позволяет рекрутерам либо скачать детальное описание должности, либо предоставить базовую информацию, на основе которой AI создаст полноценный текст. Рекрутеры могут указать желаемые требования или добавить объявления из других компаний в качестве примеров.

Анализ и сортировка кандидатов : AI не просто сортирует кандидатов по ключевым словам, но и находит людей с соответствующими навыками, учитывая их профессиональный опыт, даже если он отличается от типичных критериев. Это позволяет системе сосредоточиться на навыках, а не на деталях резюме, например, место обучения.

Поиск и взаимодействие с кандидатами : AI использует данные LinkedIn (которые охватывают более миллиарда пользователей) для анализа профессиональных профилей, подбирая потенциальных кандидатов. Hiring Assistant также может устанавливать контакт с кандидатами, отправляя автоматические приглашения на собеседования или уточняющие вопросы.

Планирование собеседований и обработка запросов : в ближайшее время LinkedIn планирует добавить функции для организации собеседований и ответов на вопросы кандидатов перед или после интервью. Эта интеграция с автоматическими сообщениями поможет вам быстро реагировать на запросы кандидатов, поддерживая высокое качество коммуникации.

Hiring Assistant является частью бизнес-платформы Talent Solutions, которая в 2023 году превысила доходы в 7 миллиардов долларов. Продукты Talent Solutions (включая Hiring Assistant) поддерживают основное направление LinkedIn, а именно платные услуги для профессионалов и бизнес-клиентов.

По словам Эррана Бергера, вице-президента по инженерным вопросам LinkedIn, компания продолжит совершенствовать продукт, чтобы сделать его ключевым помощником для рекрутеров.

Напомним, в июне LinkedIn стал расширять свои возможности поиска работы, запуская новые функции на основе искусственного интеллекта. Однако эти обновления были доступны только платным подписчикам Premium.