LinkedIn запускає AI-помічника Hiring Assistant для рекрутерів

LinkedIn анонсувала запуск нового AI-помічника для рекрутерів Hiring Assistant, який допоможе їм виконувати найбільш трудомісткі завдання з підбору персоналу.

Про це йдеться на сторінці LinkedIn.

Hiring Assistant, побудований на основі технологій штучного інтелекту від Microsoft та OpenAI, допомагає рекрутерам створювати описи вакансій, проводити первинний відбір кандидатів, планувати співбесіди та спілкуватися з потенційними співробітниками.

Головні функції Hiring Assistant

Генерація описів вакансій: Hiring Assistant дозволяє рекрутерам або завантажити детальний опис посади, або надати базову інформацію, на основі якої AI створить повноцінний текст. Рекрутери можуть вказати бажані вимоги чи додати оголошення з інших компаній як приклади.

Аналіз і сортування кандидатів: AI не просто сортує кандидатів за ключовими словами, а й знаходить людей із відповідними навичками, зважаючи на їхній професійний досвід, навіть якщо він відрізняється від типових критеріїв. Це дозволяє системі зосередитися на навичках, а не на деталях резюме, як, наприклад, місце навчання.

Пошук та взаємодія з кандидатами: AI використовує дані LinkedIn (які охоплюють понад мільярд користувачів) для аналізу професійних профілів, підбираючи потенційних кандидатів. Hiring Assistant також може встановлювати контакт із кандидатами, надсилаючи автоматичні запрошення на співбесіди чи уточнюючі запитання.

Планування співбесід та обробка запитів: найближчим часом LinkedIn планує додати функції для організації співбесід і відповідей на запитання кандидатів перед чи після інтерв’ю. Ця інтеграція з автоматичними повідомленнями допоможе швидко реагувати на запити кандидатів, підтримуючи високу якість комунікації.

Hiring Assistant є частиною бізнес-платформи Talent Solutions, яка в 2023 році перевищила доходи в 7 мільярдів доларів. Продукти Talent Solutions (включно з Hiring Assistant) підтримують основний напрямок LinkedIn, а саме платні послуги для професіоналів і бізнес-клієнтів.

За словами Еррана Бергера, віцепрезидента з інженерних питань LinkedIn, компанія продовжить вдосконалювати продукт, аби зробити його ключовим помічником для рекрутерів.

Нагадаємо, у червні LinkedIn почав розширювати свої можливості пошуку роботи, запускаючи нові функції на основі штучного інтелекту. Однак ці оновлення були доступні лише для платних підписників Premium.