Коуч для тих, хто шукає роботу: LinkedIn запустила чатбот зі штучним інтелектом

Соцмережа LinkedIn представила чатбот на основі штучного інтелекту, який називають "коучем для шукачів роботи", а також інші інструменти штучного інтелекту для власників преміум-підписки. Про це пише CNBC.

Передбачається, що завдяки чатботу користувачі зможуть оцінити, чи варта заявка на роботу їхнього часу.

Платформа працює на базі GPT-4 від компанії OpenAI. У середу, 1 листопада, доступ до неї почали надавати для деяких преміум-користувачів.

Розгортання чатботу пов'язане з оголошенням LinkedIn про те, що кількість користувачів соцмережі перевищила 1 млрд осіб.

Чатбот LinkedIn: що вміє

Скористатися штучним інтелектом можна, наприклад, при розгляді вакансії, обравши одне з кількох питань, таких як:

Чи підходжу я для цієї роботи?

Як я можу найкраще подати себе для цієї роботи?

Перше з них спонукає чатбота проаналізувати профіль і досвід користувача LinkedIn і дати відповідь на кшталт: "Ваш профіль показує, що ви маєте великий досвід у сфері маркетингу та планування заходів, що відповідає цій посаді". Також він може вказати на потенційні прогалини в досвіді користувача.

Крім того, можна запитати, хто працює в компанії, після чого чатбот надішле кілька профілів співробітників, яким користувач може повідомити про те, що шукає роботу в цій фірмі. Таке повідомлення також можна створити за допомогою генеративного штучного інтелекту.

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