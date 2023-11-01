Коуч для тех, кто ищет работу: LinkedIn запустила чат-бот с искусственным интеллектом

Соцсеть LinkedIn представила чат-бот на основе искусственного интеллекта, который называют "коучем для соискателей работы", а также другие инструменты искусственного интеллекта для владельцев премиум-подписки. Об этом пишет CNBC.

Предполагается, что благодаря чат-боту пользователи смогут оценить, стоит ли заявка на работу их времени.

Платформа работает на базе GPT-4 от OpenAI. В среду, 1 ноября, доступ к ней начали предоставлять для некоторых премиум-пользователей.

Развертывание чат-бота связано с объявлением LinkedIn о том, что количество пользователей соцсети превысило 1 млрд человек.

Чат-бот LinkedIn: что умеет

Воспользоваться искусственным интеллектом можно, например, при рассмотрении вакансии, выбрав один из нескольких вопросов, таких как:

Подхожу ли я для этой работы?

Как я могу лучше представить себя для этой работы?

Первый из них побуждает чат-бота проанализировать профиль и опыт пользователя LinkedIn и дать ответ по типу: "Ваш профиль показывает, что вы имеете большой опыт в сфере маркетинга и планирования мероприятий, соответствующих этой должности". Также он может указать на потенциальные пробелы в опыте пользователя.

Кроме того, можно спросить, кто работает в компании, после чего чат-бот отправит несколько профилей сотрудников, которым пользователь может сообщить о том, что ищет работу в этой фирме. Такое сообщение можно также создать с помощью генеративного искусственного интеллекта.

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