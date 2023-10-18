Будет анализировать данные. В правительстве рассказали об идее привлечь искусственный интеллект к разминированию

Правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что ведомство сформировало стратегию информационного управления гуманитарным разминированием. Она базируется на data-ориентированном подходе.

Демо-версия проекта была представлена на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая проходила в Загребе 11-12 октября.

"Благодаря искусственному интеллекту мы будем анализировать big data, чтобы принимать качественные решения, расставлять приоритеты, четко понимать потребности и то, какие ресурсы нужно привлекать, чтобы быстрее разминировать украинские земли. В частности, система сможет проанализировать данные о потенциально заминированных территориях, соединить их с данными с дополнительных источников, например, по объектам социальной или критической инфраструктуры, и сформировать варианты более приоритетных путей разминирования", – высказалась министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, внедрение информационной системы позволит оперативно анализировать решения и действия в сфере гуманитарного разминирования, корректировать их, совершенствовать подходы к очищению украинских земель, улучшать и ускорять процессы.

"Наличие аналитического дашборда и интерактивного помощника, в реальном времени генерирующего данные для принятия управленческих решений, поможет всем причастным к разминированию структурам работать в этой сфере более эффективно", – добавили в Минэкономики.

К реализации идеи будет привлечена американская технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике больших данных.

Как писал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, технология, разрабатываемая совместно с Palantir, фактически является продвинутым дата-аналитиком. Она структурирует и анализирует множество данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и общин.

"Например, через несколько секунд выясняет, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько пойдет на разминирование и т.д." – проинформировал министр.

Он добавил, что система предоставляет комплексную аналитику и визуализацию: формирует текст, отчеты и приложения, на что раньше уходило до нескольких дней.

Сейчас система учится на новых данных, а инструментарий постоянно совершенствуется.

"Подробное видение презентуем в скором времени", - отметил чиновник.

Разминирование Украины: идеи власти

На конференции в Загребе минстр экономики Юлия Свириденко рассказывала, что Украина работает над созданием и запуском высококонкурентного рынка услуг по разминированию.

Партнерам Украины хотят предложить взять под патронат определенные направления или сектора работы.

Позже на Киевском международном экономическом форуме чиновница говорила, что Украина должна изменить парадигму процесса разминирования: сфокусироваться необходимо не на традиционном разминировании, а на более быстром техническом обследовании земель, которое будет выполнятся путем полетов дронов со сканерами почвы. Однако эта технология должна совершенствоваться, поскольку обследование беспилотниками не дает 100%-го выявления мин, что создает угрозу для команд по разминированию.

Кроме того, у власти есть идея, чтобы аграрии, у которых есть необходимость разминировать земли, заказывали услуги частных операторов через систему "Прозорро", а государство частично компенсировало эти расходы.

В свою очередь Министерство иностранных дел недавно объявило, что инициирует производство меда через засеивание заминированных территорий. Предполагается, что дроны будут засеивать заминированное поле специальной смесью медоносных трав. Потом пчелы будут собирать нектар.

В МИДе ожидают, что таким образом мед станет мощным средством коммуникации по проблеме заминированных земель и мобилизует дополнительные ресурсы для ее решения, привлекая к разминированию еще больше международных партнеров и доноров.