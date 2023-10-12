Усовершенствование дронов и патронат: в правительстве рассказали, как хотят ускорить разминирование Украины

Украина уже разминировала почти половину земель сельхозназначения, заминированных или засоренных взрывоопасными предметами из-за российской агрессии. Однако необходимо сфокусироваться на более быстром техническом обследовании территории.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на Киевском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент Delo.ua.

Чиновница отметила, что уже обследовано и разминировано 200 тыс. из 470 тыс. га таких земель. В настоящее время в стране работают 3000 саперов и 29 единиц спецтехники для разминирования.

К концу года количество техники увеличится до 60, но этого все равно недостаточно. Впрочем, правительство пытается стимулировать производство таких машин в Украине: уже производятся два вида техники для разминирования – в Харькове и Кривом Роге.

По словам Свириденко, Украина должна изменить парадигму процесса разминирования, сфокусировавшись не на традиционном разминировании, а на скорейшем техническом обследовании земель, которое выполняется путем полетов дронов со сканерами почвы. Но технология должна совершенствоваться, поскольку обследование беспилотниками не дает 100%-го обнаружения мин, что создает угрозу для команд по разминированию.

"Мы начали хакатон вместе с международными партнерами. Если бы мы могли изобрести технологию, которая позволит дрону-сканеру видеть мины, залегающие на глубине менее 10 сантиметров, и он сможет видеть пластиковые мины, это бы, конечно, ускорило процесс технического обследования и позволило бы быстрее возвращать эти земли в обращение", – высказалась министр.

Правительство сформулировало следующие приоритеты в разминировании:

Инфраструктура, дороги, мосты, жд пути, газопроводы. Домохозяйства. Земли сельхозназначения. Разминирование лесов, водоемов, подводное разминирование.

"Что мы предлагаем в бюджете на следующий год? Мы говорим: аграрии, которые нуждаются в размене земли, заходят в "Прозорро" и заказывают услуги частных операторов, которых на сегодня около 19, и еще 33 – в процессе сертификации. Они заказывают услуги, а мы, как государство, частично компенсируем эти расходы", – уточнила первый вице-премьер.

В правительстве считают, что такой подход позволит не отвлекать силы ГСЧС, а также создать рынок услуг по разминированию в Украине.

Разминирование Украины: запуск рынка услуг

Об идее о запуске рынка услуг Свириденко рассказывала и 11 октября в Загребе, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Как указывала чиновница, в настоящее время потенциально загрязнены более 170 тыс. гектаров. Для ускорения очищения необходимо предлагать и реализовать инновационные подходы.

"Например, работаем над созданием и запуском высококонкурентного рынка услуг по разминированию – до нас этого в мире никто не делал", – сказала министр экономики.

Инновационный подход, который Украина хочет предложить партнерам, – взять под патронат определенные направления или сектора работы.

"Уже есть удачный пример: Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD) реализуют в Украине совместный проект по разминированию земель мелких фермеров", – говорила Свириденко.

Она добавила, что украинская сторона будет формировать и предлагать партнерам "пакетные" направления. Например, разминирование критической инфраструктуры, электросетей, леса, подводное разминирование и т.п.