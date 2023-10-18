В Украине уже обследовали и разминировали почти половину приоритетных сельхозземель

С начала этого года специалистами было осмотрено более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные. Только за последнюю неделю октября было проведено досмотр более 5 тысяч гектаров таких земель.

Об этом сообщается в Министерстве экономики.

Наибольшая часть обследованных земель, почти 4,2 тысяч гектаров, находится на территории Херсонской области. Остальные площади распределены между Николаевской и Харьковской областями.

По состоянию на сегодняшний день, в целом уже было осмотрено более 47% сельхозземель, отмеченных для первоочередного восстановления хозяйственной эксплуатации. В частности, в Харьковской области осмотрено более 28%, в Херсонской – 48%, а в Николаевской – более 79% от общего объема этих земель.

В Министерстве сообщают, что после обследования в эксплуатацию вернули 170 тысяч гектаров сельхозземель.

Суммарно, четырехлетний план первоочередного восстановления сельхозземель включает в себя проведение осмотров и при необходимости очистку и разминирование более 470 тысяч гектаров сельхозземель.

С учетом всех пакетов поддержки от международных партнеров Украина уже привлекла около 500 млн евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. При этом, 100 млн евро предоставила Швейцария, около 20 млн евро – Норвегия, 12,5 млн евро – Швеция, 5 млн евро – Хорватия, 2 млн евро – Австрия, по 1,5 млн евро предоставили Испания и Словения.