В Україні вже обстежили та розмінували майже половину пріоритетних сільгоспземель

З початку цього року фахівцями було оглянуто більше 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що складає 47% від загальної кількості територій які визначені як пріоритетні. Лише за останній тиждень жовтня було проведено огляд понад 5 тисяч гектарів таких земель.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки.

Найбільша частина обстежених земель, майже 4,2 тисячі гектарів, знаходиться на території Херсонської області. Решта площі розподілена між Миколаївською та Харківською областями.

Станом на сьогодні, в цілому вже було оглянуто понад 47% сільгоспземель, які відзначені для першочергового відновлення господарської експлуатації. Зокрема, в Харківській області оглянуто понад 28%, в Херсонській – 48%, а в Миколаївській понад 79% від загального обсягу цих земель.

В Міністерстві повідомляють, що після обстеження до експлуатації повернули 170 тисяч гектарів сільгоспземель.

Сумарно, чотирирічний план першочергового відновлення сільгоспземель включає в себе проведення оглядів, та за необхідності, очищення та розмінування понад 470 тисяч гектарів сільгоспземель.

З урахуванням всіх пакетів підтримки від міжнародних партнерів, Україна вже залучила близько 500 млн євро для розмінування земель і деокупованих територій. При цьому, 100 млн євро надала Швейцарія, близько 20 млн євро - Норвегія, 12,5 млн євро - Швеція, 5 млн євро - Хорватія, 2 млн євро - Австрія, по 1,5 млн євро надали Іспанія та Словенія.