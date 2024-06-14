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LinkedIn запускає ШІ-інструменти пошуку роботи для преміум-користувачів
LinkedIn розширює свої можливості пошуку роботи, запускаючи нові функції на основі штучного інтелекту. Однак ці оновлення будуть доступні лише для платних підписників Premium.
Про це повідомляє The Verge.
Один з нових інструментів дозволить шукати вакансії, вводячи запит природною мовою, наприклад: "Знайдіть мені віддалену маркетингову роботу в Детройті з зарплатою від $110 000".
ШІ також зможе проаналізувати резюме користувача та запропонувати персоналізовані покращення для конкретної посади. Передбачена можливість вносити правки в інтерактивному режимі.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"LinkedIn також може переглянути ваше резюме та надати персоналізовані пропозиції щодо його покращення для конкретної посади. Ви зможете завантажувати резюме, отримувати відгуки та "вносити зміни в інтерактивному режимі за допомогою штучного інтелекту", — зазначають у LinkedIn.
Крім того, за допомогою штучного інтелекту можна буде створити супровідний лист "з нуля".
LinkedIn також тестує чат-боти експертів з бізнес-тем, з якими можна поспілкуватися для отримання порад. В їх числі Алісія Ріс, Аніл Гупта, доктор Джемма Лі Робертс і Ліза Гейтс.
Компанія обіцяє покращити пошук на платформі в цілому за допомогою генеративного ШІ, хоча деталі поки не розкриваються.
"Відповіді, які ви отримаєте, підготовлені експертами та являють собою поєднання ідей, персоналізованих відповідно до унікальних потреб кожного учня", - заявив директор із продуктів LinkedIn Томер Коен.
Вдосконалення пошуку з використанням ШІ планується впровадити найближчими тижнями.
Додамо, що соцмережа X, раніше відома як Twitter надала доступ до чат-боту Grok на основі штучного інтелекту xAI всім преміальним передплатникам платформи.
Джерело фото: ua.depositphotos.com