LinkedIn запускає ШІ-інструменти пошуку роботи для преміум-користувачів

LinkedIn розширює свої можливості пошуку роботи, запускаючи нові функції на основі штучного інтелекту. Однак ці оновлення будуть доступні лише для платних підписників Premium.

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Про це повідомляє The Verge.

Один з нових інструментів дозволить шукати вакансії, вводячи запит природною мовою, наприклад: "Знайдіть мені віддалену маркетингову роботу в Детройті з зарплатою від $110 000".

ШІ також зможе проаналізувати резюме користувача та запропонувати персоналізовані покращення для конкретної посади. Передбачена можливість вносити правки в інтерактивному режимі.

"LinkedIn також може переглянути ваше резюме та надати персоналізовані пропозиції щодо його покращення для конкретної посади. Ви зможете завантажувати резюме, отримувати відгуки та "вносити зміни в інтерактивному режимі за допомогою штучного інтелекту", — зазначають у LinkedIn.

Крім того, за допомогою штучного інтелекту можна буде створити супровідний лист "з нуля".

LinkedIn також тестує чат-боти експертів з бізнес-тем, з якими можна поспілкуватися для отримання порад. В їх числі Алісія Ріс, Аніл Гупта, доктор Джемма Лі Робертс і Ліза Гейтс.

Компанія обіцяє покращити пошук на платформі в цілому за допомогою генеративного ШІ, хоча деталі поки не розкриваються.

"Відповіді, які ви отримаєте, підготовлені експертами та являють собою поєднання ідей, персоналізованих відповідно до унікальних потреб кожного учня", - заявив директор із продуктів LinkedIn Томер Коен.

Вдосконалення пошуку з використанням ШІ планується впровадити найближчими тижнями.

Додамо, що соцмережа X, раніше відома як Twitter надала доступ до чат-боту Grok на основі штучного інтелекту xAI всім преміальним передплатникам платформи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com