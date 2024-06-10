Українці зможуть самостійно розшифрувати аналізи за лічені хвилини: як це зробити

Новий сервіс для пацієнтів на основі штучного інтелекту може допомогти проаналізувати результати лабораторних досліджень. Сервіс не буде ставити діагнози, але надасть інформацію про ймовірні ризики для здоров’я, а також порекомендує, до якого фахівця можна звернутися.

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Про це повідомляє пресслужба Helsi.

Як скористатися сервісом

Зазначається, що скористатися новим сервісом зможуть всі користувачі мобільного застосунку Helsi, які дозволили аналізувати свої дані. У ньому з’явиться функція Helsi+.

Щоб отримати інформацію, достатньо завантажити результати аналізів в застосунок у PDF форматі й система розпочне їх вивчення.

Наголошується, що Helsi+ зможе коректно дослідити виключно аналізи самого користувача, адже бере дані з його профілю: вік та стать. Тому якісно розшифрувати аналізи, приміром, дитини чи батьків поки не вийде.

Нині для розшифровки доступні аналізи трьох найбільших мереж лабораторій: "Сінево", "Діла" та "Ескулаб". Helsi+ може дослідити тільки загальні аналізи крові та сечі — це перший найпоширеніший запит для визначення стану здоровʼя пацієнта. Послуга розшифровки безкоштовна — розповідає генеральний директор медичної інформаційної системи Helsi Євген Донець.

"Helsi+ — це певна еволюція застосунку, яка дає людині можливість не тільки реагувати на вже наявну проблему, а й привчити себе слідкувати за здоровʼям за допомогою сучасних технологій", — зазначив Євген Донець.

У застосунку також будуть доступні поради про здоровий спосіб життя. Йдеться про харчування, фізичну активність, режим дня та корисні звички.

Застосунок не замінить консультацію спеціаліста

Нова опція має низку переваг як для медиків, так і для пацієнтів — вважає сімейний лікар Дмитро Пемпко. Водночас наголошує — застосунок не замінить консультацію спеціаліста.

"Завдяки застосунку люди будуть розуміти, що з організмом щось не так, тому треба допомога спеціаліста. Важливо, що алгоритми не залякують пацієнта, адже в інтернеті можна натрапити на різні діагнози. Додаток просто каже, що є відхилення від норми, існує ризик певного захворювання. Але це не діагноз, не треба панікувати, писати заповіт чи займатися самолікуванням. Треба просто прийти на консультацію", — наголосив Пемпко.

Нагадаємо, цього року європейська мережа медичних лабораторій “Сінево” долучилася до Програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Відтак, безкоштовно здати аналізи за направленням лікаря можна у 75 відділеннях мережі у 22 містах країни. Актуальний перелік лабораторних досліджень за ПМГ від НСЗУ включає понад 400 видів аналізів.

Про Helsi

Helsi — це електронна медична інформаційна система, що дозволяє пацієнтам швидко і зручно записуватись на прийом до лікаря, діагностику, аналізи, вакцинацію і замовляти медикаменти, а лікарням – забезпечувати рівний доступ до медичних послуг для всіх громадян України.

Системою користуються більш як 1600 закладів охорони здоров’я і 50 000 лікарів по всій Україні.

Користувачами мобільного застосунку Helsi є вже 8 млн людей.