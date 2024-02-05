У лабораторіях "Сінево" відтепер можна безкоштовно здавати аналізи за направленням лікаря: як це зробити

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево" долучилася до Програми медичних гарантій (ПМГ) Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Відтепер лабораторна діагностика від Сінево доступна у 75 відділеннях мережі, та 22 містах країни, на безоплатній основі для кінцевого споживача в рамках ПМГ.

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Про це повідомляє пресслужба "Сінево".

Безоплатний доступ до сучасної лабораторної діагностики кожному

Зазначається, що актуальний перелік лабораторних досліджень за ПМГ від НСЗУ включає понад 400 видів аналізів.

Станом на 01.02.24, мережа має право надавати послуги лабораторної діагностики за ПМГ на безоплатній основі мешканцям усіх регіонів України, крім жителів східних областей.

Участь Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Донецької та Сумської областей у програмі, на жаль, не дозволено НСЗУ.

У "Сінево" підкреслили, що сподіваються на зміну рішення НСЗУ та отримання дозволу для надання безоплатних лабораторних послуг в східних областях України в рамках ПМГ найближчим часом.

"Мережа технічно готова надавати доступ до сучасної лабораторної діагностики мешканцям зазначених вище областей", - зауважили в "Сінево".

Як безкоштовно здати аналіз

Здати будь-який аналіз з переліку в мережі медичних лабораторій "Сінево" безоплатно можна отримавши е-направлення від лікаря, створене в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

16-ти значний цифровий код з направлення необхідно ввести у відповідне поле розділу "НСЗУ" на сайті new.synevo.ua, після чого обрати зручний день, час і відділення.

"Співпраця "Сінево" та НСЗУ, безперечно, змінить лабораторний ринок України. І ці зміни будуть на краще, як для системи охорони здоров’я в цілому, так і для кожного українця. Адже, з одного боку, участь "Сінево" в ПМГ НСЗУ дозволить підвищити якість і оперативність надання медичних послуг, тим самим допомагаючи реформувати та розвивати лабораторний ринок країни", – відзначив Микола Скавронський, заступник генерального директора Сінево Україна.

Відділення, які прийматимуть клієнтів за ПМГ, інклюзивні, та відповідають всім вимогам НСЗУ.

Про "Сінево"

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево Україна" (Synevo Ukraine) – найбільша мережа в Україні, яка налічує 340 лабораторних відділень, 7 лабораторій (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні та Дніпрі), та понад 2000 співробітників у 139 населених пунктах країни. Започаткована у 2007 році в Києві, сьогодні мережа медичних лабораторій "Сінево" Україна здатна виконувати понад 800 видів тестувань, і щороку обслуговує біля 4 млн клієнтів, виконуючи більше ніж 20 млн тестів.

"Сінево" Україна є частиною провідної міжнародної компанії в галузі охорони здоров'я та діагностичних послуг Medicover. Міжнародна лабораторна мережа Сінево (Synevo) представлена у 10 країнах Європи, а лабораторії "Сінево" працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині. У 2017 році "Сінево Україна" у складі Medicover була зареєстрована на біржі Nasdaq (Stockholm), ставши першою, та єдиною, в Україні медичною компанією, яка здійснила ІРО.

Нагадаємо, як обіцяють у Міністерстві охорони здоров'я України, незабаром запрацює кабінет пацієнта, тож в українців з’явиться можливість, зокрема, і заключати декларацію з лікарем онлайн.

Окрім цього, буде розширено функціонал реабілітаційних втручань, продовжиться впровадження системи верифікації лікарських засобів, продовжуватиметься робота над цифровізацією ВЛК та МСЕК.