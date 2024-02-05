В лабораториях "Синево" теперь можно бесплатно сдавать анализы по направлению врача: как это сделать

Европейская сеть медицинских лабораторий "Синево" присоединилась к программе медицинских гарантий (ПМГ) Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Теперь лабораторная диагностика от “Синево” доступна в 75 отделениях сети и 22 городах страны на безвозмездной основе для конечного потребителя в рамках ПМГ.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает прессслужба "Синево".

Бесплатный доступ к современной лабораторной диагностике каждому

Отмечается, что актуальный перечень лабораторных исследований ПМГ от НСЗУ включает более 400 видов анализов.

По состоянию на 01.02.24 сеть имеет право предоставлять услуги лабораторной диагностики по ПМГ на безвозмездной основе жителям всех регионов Украины, кроме жителей восточных областей.

Участие Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Донецкой и Сумской областей в программе, к сожалению, не разрешено НСЗУ.

В "Синево" подчеркнули, что надеются на изменение решения НСЗУ и получение разрешения на оказание безвозмездных лабораторных услуг в восточных областях Украины в рамках ПМГ в ближайшее время.

"Сеть технически готова предоставлять доступ к современной лабораторной диагностике жителям указанных выше областей", - отметили в "Синево".

Как бесплатно сдать анализ

Сдать любой анализ из перечня в сети медицинских лабораторий "Синево" безвозмездно можно, получив электронное направление от врача, созданное в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

16-ти значительный цифровой код из направления необходимо ввести в соответствующее поле раздела "НСЗУ" на сайте new.synevo.ua , после чего выбрать удобный день, время и отделение.

"Сотрудничество "Синево" и НСЗУ, безусловно, изменит лабораторный рынок Украины. И эти изменения будут к лучшему, как для системы здравоохранения в целом, так и для каждого украинца. Ведь, с одной стороны, участие "Синево" в ПМГ НСЗУ позволит повысить качество и оперативность предоставления медицинских услуг, тем самым помогая реформировать и развивать лабораторный рынок страны", – отметил Николай Скавронский, заместитель генерального директора Синево Украина.

Отделения, принимающие клиентов по ПМГ, инклюзивны и отвечают всем требованиям НСЗУ.

О "Синево"

Европейская сеть медицинских лабораторий "Синево Украина" (Synevo Ukraine) – крупнейшая сеть в Украине, которая насчитывает 340 лабораторных отделений, 7 лабораторий (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Одессе, Херсоне и Днепре) и более 2000 сотрудников в 1 пунктах страны. Начатая в 2007 году в Киеве, сегодня сеть медицинских лабораторий "Синево" Украина способна выполнять более 800 видов тестирований, и ежегодно обслуживает около 4 млн клиентов, выполняя более 20 млн тестов.

"Синево" Украина является частью ведущей международной компании в области здравоохранения и диагностических услуг Medicover. Международная лабораторная сеть Синево (Synevo) представлена в 10 странах Европы, а лаборатории Синево работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине. В 2017 году "Синево Украина" в составе Medicover была зарегистрирована на бирже Nasdaq (Stockholm), став первой и единственной в Украине медицинской компанией, осуществившей IPO.

Напомним, как обещают в Министерстве здравоохранения Украины, в скором времени заработает кабинет пациента, так что у украинцев появится возможность, в частности, и заключать декларацию с врачом онлайн .

Кроме того, будет расширен функционал реабилитационных вмешательств, продолжится внедрение системы верификации лекарственных средств, продолжится работа над цифровизацией ВЛК и МСЭК.