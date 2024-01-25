Во Львовской области создают украинско-немецкий центр по производству антибиотиков

На Львовщине создают "CENtR", где украинские и немецкие специалисты будут производить антибиотики. Работой центра будут руководить ведущие немецкие и украинские ученые.

Об этом сообщила Львовская областная государственная администрация.

Отмечается, что украинско-немецкий центр образцовых исследований природных соединений (CENtR) будет воплощать в жизнь биотехнологическая компания ООО "Эксплоджен" совместно с Институтом фармацевтических исследований Саарланда имени Гельмгольца в партнерстве с учеными кафедры генетики и биотехнологии Львовского университета.

По предварительным данным, CENtR начнет свою работу уже в середине 2024 года.

Команда ученых CENtR – это, в основном, работники или выпускники биологического факультета ЛНУ им. Ивана Франка, которые прошли стажировку в ведущих научных заведениях мира и имеют большой опыт в исследовании химии и биологии природных соединений. CENtR ставит своей целью раскрыть генетическое и химическое разнообразие почвенных бактерий актиномицетов для того, чтобы выявить новые соединения с антибактериальной и другими биоактивностями, с перспективой дальнейшего медицинского применения.

Ожидается, что CENtR как общественная организация по завершению финансирования со стороны BMBF будет функционировать благодаря поддержке коммерческих партнеров этого проекта (компании "Энзим", "Эксплоджен"), а также благодаря участию Львовского университета в международных научных конкурсах.

Для Украины развитие собственной антибиотической промышленности является неотложной задачей

Если проблему устойчивости к антибиотикам в мировом измерении не решить в ближайшие годы, то к 2050 году это приведет к дополнительным 10 миллионам смертей и финансовым потерям в размере 80 триллионов евро.

Не менее остра эта проблема и для Украины во время войны. Неконтролируемое использование ряда антибиотиков "последней надежды" на линии фронта при невозможности соблюдения асептичности и минимальной гигиены уже начинает сужать круг антибиотиков, которыми можно лечить раненых.

Поэтому для Украины развитие собственной исследовательской и производственной базы для антибиотической промышленности неотложная задача. Сегодня на рынке производства антибиотических субстанций доминируют Китай и Индия. Любое намерение этих стран по прекращению или даже уменьшению поставок антибиотиков может иметь для Украины колоссальные риски безопасности.

"Выбор темы исследований не случаен - именно в области изучения актиномицетов ученые кафедры генетики и биотехнологии Университета активно работают в течение 35 лет и имеют неоспоримый мировой авторитет. Среди ряда различных направлений исследования биоактивных природных веществ приоритетным для ученых CENtR станет поиск именно противобактериальных соединений. в новых антибиотиках, которые были бы действенными против болезнетворных бактерий, устойчивых ко всем известным медицинским препаратам», – пояснил главный научный сотрудник кафедры генетики и биотехнологии биологического факультета профессор Богдан Осташ.

Украина получит более 4 млн евро по программам EU4Health

Еврокомиссия одобрила участие Украины в программах EU4Health и подтвердила выделение более 4 млн. евро общего финансирования на их реализацию для нашей страны.

Проекты, финансируемые в рамках программы "EU4Health", направлены на улучшение и укрепление здоровья в ЕС, борьбу с трансграничными угрозами здоровью, усовершенствование лекарственных средств, медицинских изделий и кризисных продуктов, укрепление систем здравоохранения, их устойчивость и эффективное использование ресурсов

Общий бюджет программы EU4Health на 2021-2027 годы составляет 5,3 млрд евро. EU4Health реализуется через ежегодные рабочие программы. Соглашение позволяет Украине получать финансирование ЕС в области здравоохранения на равных условиях со странами ЕС, Норвегией, Исландией и Молдовой.