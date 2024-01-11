Украина получит более 4 млн евро по программам EU4Health

Еврокомиссия одобрила участие Украины в программах EU4Health и подтвердила более 4 млн. евро общего финансирования на их реализацию для нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что речь идет, в частности, о таких направлениях, на реализацию которых будут направлены средства:

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Профилактика и мониторинг онкологических и других неинфекционных болезней.

Ужесточение инфекционного контроля в больницах и среди медицинских работников.

Улучшение диагностики редких заболеваний и обмен опытом в лечении между странами ЕС.

Обучение специалистов по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями стандартов ЕС, а также новейшие методы лечения и оценки медицинских технологий.

Внедрение европейской системы оценки безопасности крови, тканей и клеток человека.

Интеграция украинской системы электронного здоровья в единую электронную систему здравоохранения ЕС.

Взаимодействие между странами ЕС для совместного формирования приоритетов, целей и мер по улучшению глобального здоровья граждан ЕС.

Усиление системы реагирования на трансграничные угрозы и эпиднадзор за ними.

"В рамках рабочей программы 2023 года было объявлено 12 конкурсов для неправительственных организаций, общий бюджет которых составляет около 20 млн евро. Они касаются, в частности, направлений доступа к медицинской помощи, психическому здоровью, профилактике и диагностике неинфекционных заболеваний (НИЗ)", - отмечают в Минздраве.

Там добавляют, что проекты, финансируемые в рамках программы EU4Health, направлены на улучшение и укрепление здоровья в ЕС, борьбу с трансграничными угрозами здоровью, усовершенствование лекарственных средств, медицинских изделий и кризисных продуктов, укрепление систем здравоохранения, их устойчивости и эффективного использования ресурсов

В Минздраве напоминают, что общий бюджет программы EU4Health на 2021-2027 годы составляет 5,3 млрд евро. EU4Health реализуется через ежегодные рабочие программы. Соглашениепозволяет Украине получать финансирование ЕС в области здравоохранения на равных условиях со странами ЕС, Норвегией, Исландией и Молдовой.

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