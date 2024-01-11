Україна отримає понад 4 млн євро за програмами EU4Health

Єврокомісія схвалила участь України в програмах EU4Health і підтвердила понад 4 млн євро загального фінансування на їхню реалізацію для нашої країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що йдеться, зокрема, про такі напрями, на реалізацію яких будуть спрямовані кошти:

Профілактика серцево-судинних захворювань та діабету.

Профілактика і моніторинг онкологічних та інших неінфекційних захворювань.

Посилення інфекційного контролю у лікарнях та серед медичних працівників.

Покращення діагностики рідкісних захворювань та обмін досвідом у їх лікуванні між країнами ЄС.

Навчання фахівців з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами стандартів ЄС, а також новітніх методів лікування й оцінки медичних технологій.

Впровадження європейської системи оцінки безпеки крові, тканин та клітин людини.

Інтеграція української системи електронного здоровʼя до єдиної електронної системи охорони здоровʼя ЄС.

Взаємодія між країнами ЄС для спільного формування пріоритетів, цілей та заходів для покращення глобального здоровʼя громадян ЄС.

Посилення системи реагування на транскордонні загрози та епіднагляд за ними.

"У межах робочої програми 2023 року було оголошено 12 конкурсів для неурядових організацій, загальний бюджет яких становить близько 20 млн євро. Вони стосуються, зокрема, напрямів доступу до медичної допомоги, психічного здоров’я, профілактики та діагностики неінфекційних захворювань (НІЗ)", - зауважують в МОЗ.

Там додають, що проєкти, які фінансуються в рамках програми "EU4Health", спрямовані на покращення та зміцнення здоровʼя в ЄС, боротьбу з транскордонними загрозами здоров’ю, удосконалення лікарських засобів, медичних виробів та кризових продуктів, зміцнення систем охорони здоров’я, їх стійкості та ефективного використання ресурсів.

У МОЗ нагадують, що загальний бюджет програми "EU4Health" на 2021-2027 роки становить 5,3 млрд євро. EU4Health реалізується через щорічні робочі програми. Угода дозволяє Україні отримувати фінансування ЄС у галузі охорони здоров’я на рівних умовах із країнами ЄС, Норвегією, Ісландією та Молдовою.

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