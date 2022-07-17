Україна долучилася до програми Євросоюзу EU4Health

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес та міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписали угоду про приєднання України до програми EU4Health.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначаэться, що Європейський Союз надає доступ Україні до фінансування в рамках програми EU4Health.

"Загальний бюджет програми на 2021-2027 роки становить 5,3 мільярда євро. Отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес на рівних умовах, як і їхні колеги з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії", - йдеться у повідомленні.

"Європейська інтеграція України покращуватиме якість життя наших громадян через доступ до відповідних фондів і фінансів ЄС. Ми вдячні Європейському Союзу за постійну підтримку України, зокрема медичної сфери. Підписання угоди відкриває нам доступ до фінансування ЄС у сфері охорони здоров’я. Це дозволить українській системі охорони здоров’я швидко реагувати на нагальні потреби та сприятиме відновленню та модернізації зруйнованої медичної інфраструктури, в тому числі і довготривалої", – зазначив Ляшко.

У МОЗ зазначили, що участь України у програмі дозволить краще підготувати систему охорони здоров’я України до європейських стандартів та полегшить секторальну інтеграцію України з Європейським Союзом.

У выдомстві нагадали, що на 2022 рік Україна звільнена від вступного внеску і українські організації, за умови успішної ратифікації програми в парламенті, зможуть взяти участь в проєктах програми EU4Health.