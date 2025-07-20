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У Києві на Виноградарі демонтують близько 300 МАФів

Київ, МАФ
У Києві демонтують близько 300 МАФів / Віталій Кличко

У Києві розпочався демонтаж тимчасових споруд на проспектах Василя Порика та Свободи у районі Виноградар. Йдеться про одну з найбільших торговельних локацій у цьому мікрорайоні, де планується прибрати близько 300 МАФів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомленням мера Києва Віталія Кличка.

Більшість об'єктів розміщені на територіях загального користування без належних дозвільних документів або вже не відповідають встановленим вимогам. Перед початком демонтажу всі власники споруд отримали офіційні повідомлення від інспекторів благоустрою.

Деякі підприємці подали заяви з проханням про відтермінування робіт і взяли зобов’язання демонтувати споруди самостійно.

На сьогодні комунальні служби демонтували 12 об’єктів, звільнивши близько 200 квадратних метрів території. Після завершення робіт загальна площа вивільненого простору може перевищити 3000 квадратних метрів.

У подальшому ділянку планують упорядкувати та облаштувати громадський простір. Очікується, що це покращить умови пішохідного руху, доступ до зупинок громадського транспорту, оглядовість на перехрестях, а також дозволить оновити озеленення й загальний благоустрій території.

Додамо, з початку 2025 року у Києві прибрали 2286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. 

Автор:
Тетяна Гойденко