В Киеве на Виноградаре демонтируют около 300 МАФов

В Киеве начался демонтаж временных сооружений на проспектах Василия Порика и Свободы в Виноградаре. Речь идет об одной из крупнейших торговых локаций в этом микрорайоне, где планируется убрать около 300 МАФов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Большинство объектов размещены на территориях общего пользования без надлежащих разрешительных документов или уже не соответствуют установленным требованиям.

Некоторые предприниматели подали заявления с просьбой об отсрочке работ и обязались демонтировать сооружения самостоятельно.

На сегодняшний день коммунальные службы демонтировали 12 объектов, освободив около 200 квадратных метров территории. После завершения работ общая площадь высвободившегося пространства может превысить 3000 квадратных метров.

В дальнейшем участок планируют привести в порядок и обустроить общественное пространство. Ожидается, что это улучшит условия пешеходного движения, доступ к остановкам общественного транспорта, осмотр на перекрестках, а также позволит обновить озеленение и общее благоустройство территории.

Добавим, с начала 2025 года в Киеве убрали 2286 временных элементов благоустройства, срок действия разрешительных документов на которые истек или документы отсутствовали.