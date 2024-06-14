В Киеве земельные участки под МАФы будут сдавать через Prozorro

Киеврада приняла решение о проведении аукционов по аренде земельных участков для размещения МАФов, зарядных станций, почтоматов, терминалов, автоматов по продаже товаров в системе Prozorro.Продажи. Первые участки будут выставлены на торги в Печерском районе столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.Продажи.

Отмечается, что организатором онлайн-аукционов по аренде коммунальных площадей для размещения временных сооружений будет коммунальное предприятие "Киев.Прозоро".

Договоры на аренду земельных участков будут заключаться сроком на 5 лет

На коммунальных участках, которые будет сдавать в аренду предприятие, бизнес сможет размещать зарядные станции для электромобилей, терминалы, вендинговые автоматы и автоматы по продаже товаров, почтоматы, временные постройки.

По информации Киеврады, первые участки в аренду город будет сдавать в Печерском районе.

По результатам онлайн-аукционов КП "Киев.Прозоро" будет заключать договоры с арендаторами, получившими право аренды земельных участков сроком 5 лет с возможностью его продления.

Сообщается, что 80% средств от аренды земельного участка будут поступать в бюджет города, остальные будут направляться на содержание КП "Киев.Прозоро".

Принять участие в онлайн-аукционах по аренде участков от "Киев.Прозоро" сможет каждый желающий, зарегистрировавшись на одном из аккредитованных в системе Прозорро.Продажи площадок.

Вся информация о ходе и результатах аукционов, на которых Киев будет сдавать в аренду участки для размещения временных сооружений, будет доступна всем желающим в публичном модуле аналитики bi.prozorro.sale.

В Киеве демонтировали 800 незаконных сооружений и МАФов

За три месяца весны демонтажные бригады КП "Киевблагоустройство" убрали с улиц столицы около 800 незаконно установленных элементов благоустройства, которые размещались без разрешительных документов.

В Святошинском районе демонтировали 174 элемента благоустройства, в Оболонском – 125, Шевченковском – 97, Подольском – 97, Деснянском – 87, Соломенском – 82, Печерском – 51, Голосеевском – 31, Днепровском – 25 и Дарницком – 24.

О Prozorro.Продажи

Прозорро.Продажи – это государственная электронная торговая система, в которой проходят онлайн-аукционы по продаже и аренде различных публичных активов.

АО "Прозорро.Продажи" гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность каждому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

КП "Киев.Прозоро" - коммунальное предприятие Киеврады, которое является балансодержателем отдельных элементов благоустройства, на которых будет размещаться временное сооружение.