В Киеве демонтировали 800 незаконных сооружений и МАФов: в каком районе больше всего

За три месяца весны демонтажные бригады КП "Киевблагоустройство" убрали с улиц столицы около 800 незаконно установленных элементов благоустройства, которые размещались без разрешительных документов.

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Об этом сообщил директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов.

По его информации, в этот период больше всего демонтировали сезонные временные сооружения – более 400, а также около 265 временных сооружений и МАФов и 119 других незаконно размещенных элементов благоустройства.

Как рассказал Будилов, возле станции метро "Академгородок" убрали около 150 МАФов, загромождавших пространство. На их количество постоянно жаловались местные жители. После окончания срока действующих договоров на соответствующие земельные участки Департамент предоставил поручение на демонтаж на этой локации.

Масштабные демонтажи прошли и на улицах Владимира Ивасюка и Петра Григоренко, возле станции метро "Позняки.

Сообщается, что в Святошинском районе демонтировали 174 элемента благоустройства, в Оболонском – 125, Шевченковском – 97, Подольском – 97, Деснянском – 87, Соломенском – 82, Печерском – 51, Голосеевском – 31, Днепровском – 25 и Дарницком.

Будилов отметил, что все демонтажи провели специалисты коммунального предприятия и владельцы, которые самостоятельно убрали элементы благоустройства по требованию предписаний инспекторов.

Напомним, 17 мая в Киеве демонтировали здание, которое вопреки законодательству самочинно возвело религиозное общество УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

Работы по демонтажу незаконно построенной общиной УПЦ МП часовни-МАФ стоили 772 000 гривен.