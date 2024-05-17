В Киеве ночью снесли часовню Десятинного храма УПЦ МП (ВИДЕО)

В ночь на 17 мая в Киеве согласно решению суда демонтировали незаконное сооружение УПЦ МП на территории рядом с "Десятинной церковью".

Как сообщается в телеграмм-канале храма, Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снесена ночью в Киеве.

"Храма, который освящали блаженнейший митрополит Владимир и блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", - говорится в сообщении.

Также размещено видео вывоз икон, настенных росписей и другой утвари на грузовиках.

Сооружение построили без разрешений

Отметим, еще в 2006 году Московский патриархат начал самозахват земель неподалеку от места, где размещалась "Десятинная церковь" в Киеве.

В 2006 году неподалеку от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была построена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир.

Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины сообщали в феврале 2018, что считают храм незаконной застройкой, в 2021 году Министерство культуры Украины добилось судебного решения о сносе. Прихожане УПЦ МП обратились к городским властям с просьбой сохранить храм и обжаловали решение о сносе. Но Апелляционный суд Киева подтвердил решение о демонтаже.

Суд установил, что сооружение построили без разрешений и обязал УПЦ МП самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но религиозная община проигнорировала это. Штрафы, которые за это налагались на нее, церковь не платила.

Сооружение расположено в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено строительство.

Кроме того, незаконная застройка нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

Демонтаж часовни происходит для освобождения от нее участка Национального музея истории.

Как сообщил Медиацентр Украины, музей планирует использовать освободившуюся территорию для проведения просветительских мероприятий и детских программ, посвященных как древнему прошлому, так и современной истории Украины. Также в будущем планируется археологические исследования участков, которые до сих пор не были изучены или не стали экспозиционными объектами.

Сколько церквей УПЦ МП до сих пор продолжают работать в Украине

По данным Единого госреестра, 8097 церквей, связанных со страной-агрессоркой, до сих пор действуют на территории Украины. С начала Великой войны их количество уменьшилось всего на 685 общин. Больше всего церквей перешли в ВТО в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Заметим, 19 октября 2023 г. в первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Сейчас он готовится ко второму чтению.

Еще в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", которым предлагает сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Служба безопасностиразоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

Духовный лидер православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделила ответственность за войну России против Украины.

Кроме того, Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на главу РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов. Ему уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.