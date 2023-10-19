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РПЦ создает "православные ПВК" для войны против Украины
Служба безопасности разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Задокументировано, что одна из частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.
"В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, которые задействованы на передовой"", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После зачисления наемников в ряды ЧВК московской церкви они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.
Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку "рекрутов" исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах РФ.
"Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов", - подчеркнули в СБУ.
На основании задокументированных фактов Служба безопасности проводит комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечению виновных к ответственности.
Напомним, с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ возбуждено 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви.
Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.
Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.
В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщили о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.
Отметим, что 19 октября в первом чтении был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.