Митрополит УПЦ (МП), находясь под домашним арестом, продолжал разжигать религиозную рознь

Служба безопасности установила новые факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП). Пребывая под домашним арестом на время расследования предыдущих преступлений, он продолжил публично разжигать религиозную ненависть.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в начале этого года митрополиту было сообщено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни.

Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и приступил к рассмотрению материалов производства по существу.

"Однако это не остановило клирика и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине", - отметили в СБУ.

Установлено, что в своих "обращениях" фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий.

Также он пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, проводивших меры безопасности на территории религиозных общин области.

"После записи пропагандистских видео их автор в рясе распространял деструктивный контент на "Ютуб-канале" сайта Черкасской епархии УПЦ (МП). Тем самым митрополит действовал в пользу страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе", - подчеркнули в СБУ.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.

Во время обысков по месту жительства клирика обнаружено:

провокационное видео фигуранта;

компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал для записи и распространения враждебного контента.

"На основании новых доказательств митрополиту сообщено еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании нового меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование всех обстоятельств преступления.

Заметим, суд в Черкассах избрал меру пресечения митрополиту Черкасскому и Каневскому УПЦ МП Феодосию (Денису Снегиреву) в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее Служба безопасности совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу для настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) на Житомирщине, который разжигал религиозную ненависть.