СБУ обезвреживает новых "агентов в рясах", которых РФ использует для гибридной войны, - эксперт

СБУ продолжает задерживать "агентов в рясах" из УПЦ (МП), обезвреживая ключевую сеть российских агентов.

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Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

"Святые отцы" имеют достаточно разноплановую профессию. Здесь и наводчики, и агитаторы за "прекрасный русский мир", и простые информаторы. И вот новый криминальный профиль. СБУ обезвредила нового "агента в рясе", используемого РФ для гибридной войны. Задержан экс-диакон УПЦ (МП), который отправлял военнообязанных за границу под видом "церковных миссионеров". Переправляя военнообязанных -миссионеров не только выполнял "задачу центра", но и зарабатывал на собственный "свечный завод". Услуга стоила по 4500 долларов с носа", - пишет эксперт.

По мнению политолога, к моменту начала полномасштабного вторжения УПЦ (МП) была крупнейшей и наиболее диспциплинированной структурой влияния РФ у нас в стране.

"Представители УПЦ (МП) много лет занимались разнообразной подрывной деятельностью. Это был один из главных инструментов влияния со стороны РФ на довольно значительную часть украинского общества. Служба сейчас разгребает "авгиевые конюшни" проблем, которые государство, к сожалению, игнорировало более 30 лет. И делает это жестко и точно", – подчеркивает экснардеп.

"Действовать приходится осторожно. "Росиелюбы" на Западе пытается преподнести эту историю как борьбу с определенной конфессией. В СБУ настаивают, что речь идет только о разоблачении агентов, которых в УПЦ (МП) инфильтрировано очень много. Цитата главы СБУ Малюка о том, что "наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они не освобождают изменников от законного наказания", следует раздать всем священникам УПЦ (МП). Лишним не будет", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала эксдиакона УПЦ (МП), отправлявшего военнообязанных за границу под видом "церковных миссионеров".