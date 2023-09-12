Экс-диакон УПЦ (МП) отправлял военнообязанных за границу под видом "церковных миссионеров"

Служба безопасности разоблачила в Одесской области еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. Во время комплексных мероприятий задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ (МП). За деньги он "помогал" потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковные клирики.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для реализации сделки фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.

Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова за надуманной "аргументацией" о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины.

"Стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов. Таким образом делец пытался незаконно переправить за границу шестерых ухилянцев", - отмечают в СБУ.

Однако правоохранители своевременно разоблачили схему и задержали его "на горячем".

Во время обысков по адресу жительства задержанного обнаружено:

компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки;

наличные, полученные преступным путем.

"Пока что ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Ранее Служба безопасности разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях.