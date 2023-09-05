"Продавали" студенческие билеты и перевозили мужчин в ЕС на квадроциклах: в Украине ликвидировали новые схемы уклонения от призыва

Служба безопасности разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, в Тернопольской области военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклончанам "откосить" от мобилизации через поступление в одно из местных высших учебных заведений.

Для реализации сделки фигурант обещал своим клиентам "подключить" собственные связи в учебных заведениях.

Стоимость такой "услуги" он оценивал от 2 тыс. американских долларов из одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области разоблачены два жителя региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах через так называемую "зеленку" Карпатских лесов.

В Ровенской области заблокирована коррупционная схема выезда потенциальных призывников за пределы нашего государства как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

Формальным поводом зарубежных "командировок" было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

Кроме того, в Закарпатской области задержаны двое жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение "подсказывали" уклоняющимся лесные тропы для скрытого пересечения границы.

Также в Николаеве сообщено о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации.

Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Она "списала" полсотни уклончан за более 10 млн грн взяток.