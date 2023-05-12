В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ (МП): он признал, что виновен в преступлениях

По материалам СБУ районный суд города Кропивницкий впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали свою вину в преступлениях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что суд и сами фигуранты полностью подтвердили доказательную базу, собранную сотрудниками СБУ.

Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

В СБУ напомнили, что фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в регионе в пользу страны-агрессора.

По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение Московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против нашего государства, в частности, АР Крым", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также в ходе личных встреч на территории РФ. К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии.

"По их поручению в церквях религиозного общества людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим", - отметили в СБУ.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество пророссийских печатных материалов и документы с поличным с московскими "кураторами".

Ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывающего действия захватчиков.