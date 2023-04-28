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Преступность
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Послушнику УПЦ (МП), оправдывающему российскую агрессию, сообщили о подозрении

Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры
Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры

Служба безопасности разоблачила еще одного представителя УПЦ (МП), который публично оправдывал вооруженную агрессию России и военные преступления оккупантов. Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, через которые активно распространял нарративы кремлевской пропаганды.

Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников.

Фото 2 — Послушнику УПЦ (МП), оправдывающему российскую агрессию, сообщили о подозрении
Фото 3 — Послушнику УПЦ (МП), оправдывающему российскую агрессию, сообщили о подозрении
Фото 4 — Послушнику УПЦ (МП), оправдывающему российскую агрессию, сообщили о подозрении
Фото 5 — Послушнику УПЦ (МП), оправдывающему российскую агрессию, сообщили о подозрении
Фото 6 — Послушнику УПЦ (МП), оправдывающему российскую агрессию, сообщили о подозрении

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников);
  • ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывающего действия захватчиков.

Автор:
Светлана Манько