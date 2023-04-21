В Киево-Печерской лавре УПЦ сделала из дверей XVIII века мишень для ножей (ВИДЕО)

УПЦ МП выделила для своей охраны отдельную комнату на территории Киево-Печерской лавры, где находилась старинная дверь (XVIII век). В результате ее решили использовать в качестве мишени дня ножей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В ходе осмотра помещений Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта обнаружила помещение охраны. Кроме входных, там была еще одна дверь — установленная в XVIII веке.

Эксперты комиссии зафиксировали существенные повреждения: на дверях охрана оставила многочисленные врезы. Осмотрев объект, комиссия Минкульта установила, что во время пребывания Лавры под контролем УПЦ МП из дверей XVIII века была сделана мишень для метания ножей.

Кроме того, охранники оставили наручники на дверях. Для каких целей их использовали, пока не уточняется.

"Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники - последствия говорят сами за себя. Собственными глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", - прокомментировал и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Напомним, после продолжительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

Минкульт сразу обнародовал несколько фотоснимков, фиксирующих многочисленные повреждения помещений.