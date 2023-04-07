В Раде предлагают расторгнуть договор с УПЦ МП об аренде Почаевской лавры

В Верховной Раде зарегистрировали проект обращения к правительству о расторжении с УПЦ МП договора аренды по сооружениям Почаевской Успенской лавры. Документ поддержал Комитет по гуманитарной и информационной политике парламента. Об этом сообщила заместитель председателя комитета, народный депутат Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук заявила, что Почаевская Успенская лавра, как и Киево-Печерская, должна вернуться в управление государства путем расторжения с УПЦ МП договора безвозмездного пользования и проведения соответствующей проверки.

Поэтому профильный комитет рекомендует парламенту принять постановление о проверке соблюдения Почаевской лаврой условий договора о безвозмездном использовании культовых зданий.

"К сожалению, Почаевская лавра превратилась в «остров», куда не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль. Мы убеждены, что украинская святыня должна быть освобождена из заложников вражеской религиозной организации путем расторжения с УПЦ МП договора безвозмездного пользования и проведения соответствующей проверки”, - заявила народная избранница.

Евгения Кравчук подчеркнула, что договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями Почаевской Свято-Успенской лаврой заключили в 2000-х годах, и он максимально несбалансирован и не выгоден государству.

Почаевская Успенская лавра – это православный мужской монастырь в Почаево Тернопольской области. Почаевская лавра считается самой большой после Киево-Печерской лавры святыней в Украине.

В Почаевскую лавру входит 18 построек. В аренду УПЦ МП ее передали на 49 лет в 2003 году, поэтому она должна действовать до 2052 года.

Недавно министр культуры Александр Ткаченко заявил, что процесс возвращения государству запущен в отношении Почаевской лавры.

"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение по пользованию УПЦ (МП) на территории Почаевской лавры". И священник, руководящий в этой лавре, не допустил представителей заповедника в церковь. Соответственно, должно открыться уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства. То есть, в Почаевской лавре этот процесс начался", – отметил он.

Этот объект может перейти в Православную церковь Украины. 28 марта 2023 года ПЦУ образовала в составе своей Тернопольской епархии религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и утвердила ее священноархимандритом митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал церкви УПЦ МП проектом, расписанным в ФСБ Российской Федерации.

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