У Раді пропонують розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври

У Верховній Раді зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд Почаївської Успенської лаври. Документ підтримав Комітет з питань гуманітарної і інформаційної політики парламенту. Про це повідомила заступниця голови комітету, народний депутат Євгенія Кравчук.

Євгенія Кравчук заявила, що Почаївська Успенська лавра, як і Києво-Печерська, має повернутись під управління держави шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки.

Тому профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями.

“На жаль, Почаївська лавра перетворилася на «острів», куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. Ми переконані, що українську святиню має бути звільнено із заручників ворожої релігійної організації шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки”, - заявила народна обраниця.

Євгенія Кравчук підкреслила, що договір про безоплатне користування культовими будівлями Почаївською Свято-Успенською лаврою уклали у 2000-х роках, і він є максимально незбалансованим і не вигідним державі.

Почаївська Успенська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві Тернопільської області. Почаївська лавра вважається найбільшою після Києво-Печерської лаври святинею в Україні.

До Почаївської лаври входить 18 споруд. В оренду УПЦ МП її передали на 49 років у 2003 році, тож він має діяти до 2052 року.

Нещодавно міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що процес повернення державі запущений щодо Почаївської лаври.

"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду стосовно того, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода щодо користування УПЦ (МП) на території Почаївської лаври". Та священик, який керує у цій лаврі, не допустив представників заповідника до церкви. Відповідно, має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. Тобто, у Почаївській лаврі цей процес розпочався", - зазначив він.

Цей об’єкт може перейти до Православної церкви України. 28 березня 2023 року ПЦУ утворила у складі своєї Тернопільської єпархії релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" ї затвердила її священноархімандритом митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав церкви УПЦ МП проєктом, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації.

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