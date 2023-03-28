ПЦУ створила у своїй структурі Почаївську лавру

Православна церква України утворила у складі своєї Тернопільської єпархії релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

Як ідеться у повідомленні ПЦУ, таке рішення було ухвалено 28 березня на засіданні Священного синоду ПЦУ в резиденції її предстоятеля митрополита Епіфанія при Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі в Києві, в якому взяли участь дев’ять членів.

Зазначається, що митрополит Львівський Макарій, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр та архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій були відсутні з поважної причини.

Згідно з ухваленими на засіданні рішеннями було, зокрема, утворено і монастирі у Дрогобицько-Самбірській та Чернігівській єпархіях з призначенням відповідних керівників. Також внесено зміни до статуту монастиря в Чернігівській єпархії у зв’язку зі зміною назви та затверджено керівників чотирьох монастирів у Волинській єпархії.

За поданням Синодальної комісії з питань канонізації святих був приєднаний до лику святих митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Руси Рафаїл (Заборовський) (1676-1747).

Також Синод підтримав позицію Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври та громадськості від 18 березня, закликавши братію лаври до єднання в лоні ПЦУ.

"Підтримуючи державне рішення припинити дію договору, за яким структури Московського патріархату в Україні дотепер користувалися частиною комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, водночас Синод вважає за необхідне підкреслити важливість збереження в Лаврі чернечого життя та неперервності звершення богослужінь", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим було підтверджено спрямовані раніше державі прохання надати приміщення Києво-Печерської лаври для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності саме ПЦУ.

Зазначимо, що Почаївська лавра, що є найбільшим православним храмовим комплексом і монастирем на заході України, раніше знаходилася у віданні Тернопільської і Кременецької єпархії Української православної церкви, але в листопаді 2018 року Кабінет міністрів передав споруди лаври Кременець-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, і наразі вони знаходяться в оренді УПЦ, термін якої спливає.

В свою чергу, раніше в березні Міністерство культури та інформаційної політики опубліковало попередження, згідно якого з 29 березня національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ через виявлені порушення користування, і той має та звільнити будівлі та споруди лаври, які є державною власністю.

Як стало згодом відомо, на території лаври виявили 36 незаконно збудованих об'єктів. Відомо, що наразі ченці полишають її через згадане рішення. При цьому очільник ПЦУ закликав тих, хто хоче все ж залишитися в лаврі, переходити до його церкви.

Стосовно ж Почаївської лаври міністр культури Олександр Ткаченко нещодавно заявляв, що процес її повернення державі наразі теж запущений. За його словами, намісник лаври не допускає представників заповідника на її територію, і "відповідно, має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави".

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