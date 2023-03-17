"Фізичної сили не буде": Данілов прокоментував ситуацію навколо Києво-Печерської лаври

Якщо представники УПЦ МП вчасно не виїдуть з Києво-Печерської лаври, застосування фізичної сили та насильства не буде. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території", – висловився Данілов.

Однак він зазначив, що цим користуються представники ФСБ Росії, "які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі".

"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розірве договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження підписав в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександр Рудник.

Міністр культури України Олександр Ткаченко зазначав, що це рішення стосується всіх приміщень, які винаймає там Церква.

Пізніше Ткаченко заявив, що залишити територію Києво-Печерської лаври мають в першу чергу її намісник Павел та керуючий справами УПЦ МП Антоній, а не рядові ченці. За його словами, очільники УПЦ МП вели незаконну забудову на території об'єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років. ЗМІ писали, що там виявили 36 незаконних споруд.