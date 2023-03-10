У Мінкульті повідомили подробиці "виселення" УПЦ МП із Києво-Печерської лаври: рішення стосується всіх приміщень

Розрив договору про оренду між Нацзаповідником "Києво-Печерська лавра" та УПЦ МП стосується усіх приміщень, які винаймає там Церква. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

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За його словами, рішення обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка встановила недотримання монастирем умов угоди щодо користування державним майном. А Мінкульт підтвердив цю позицію відповідним листом.

Також Ткаченко повідомив, що з 11 березня працюватимуть робочі групи з інвентаризації майна й обстеження технічного стану будівель та споруд Лаври.

Нагадаємо, що ще в грудні 2022 року Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир ПЦУ.

На початку січня 2023 Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври, які орендувала УПЦ МП, повернули державі. Рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна та оглядала будівлі. На Різдво митрополит Православної церкви України Епіфаній провів у Лаврі перше богослужіння.

А 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розірве договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження підписав в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександр Рудник.