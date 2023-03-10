В Минкульте сообщили подробности "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: решение касается всех помещений

Разрыв договора аренды между Нацзаповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ МП касается всех помещений, которые там арендует Церковь. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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По его словам, решение обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая установила несоблюдение монастырем условий соглашения по пользованию государственным имуществом. А Минкульт подтвердил эту позицию соответствующим письмом.

Также Ткаченко сообщил, что с 11 марта будут работать рабочие группы по инвентаризации имущества и обследованию технического состояния зданий и сооружений Лавры.

Напомним, что еще в декабре 2022 года Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ.

В начале января 2023 года Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания. На Рождество митрополит Православной церкви Украины Епифаний провел в Лавре первое богослужение.

А 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта разорвет договор об аренде зданий и имущества с УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александр Рудник.